बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान

Bihar News: बिहार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने PMFME और PMEGP और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभागीय योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण को तेज करने के लिए 6 फरवरी से 12 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है. वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार को जनता के जनादेश से बनी बताया है.
Bihar Government Loan Camps: राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलों में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभुकों को बिना अनावश्यक देरी के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन और छोटे उद्योगों को मजबूती देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है.
डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित उद्योग विभाग की अन्य योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए 6 फरवरी से 12 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे. इन कैंपों के माध्यम से लाभुकों के आवेदन पर मौके पर ही प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके.
उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन कैंपों में संबंधित जिले के जिलाधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, जीविका के प्रतिनिधि और बैंकों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे. सभी विभागों के समन्वय से पात्र लाभुकों की पहचान, ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है.
वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. दिलीप जायसवाल ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार विकास नहीं कर रही है, बल्कि वे यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार छल-बल से बनी है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के जनादेश से बनी है और इस तरह के बयान देकर तेजस्वी यादव जनता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक कद खुद ही छोटा हो रहा है.