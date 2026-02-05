Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098561
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान

Bihar News: बिहार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने PMFME और PMEGP और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभागीय योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण को तेज करने के लिए 6 फरवरी से 12 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है. वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार को जनता के जनादेश से बनी बताया है.

Written By  Nished Thakur|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:33 PM IST

Trending Photos

बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान

Bihar Government Loan Camps: राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलों में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभुकों को बिना अनावश्यक देरी के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन और छोटे उद्योगों को मजबूती देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है.

डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित उद्योग विभाग की अन्य योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए 6 फरवरी से 12 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे. इन कैंपों के माध्यम से लाभुकों के आवेदन पर मौके पर ही प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके.

ये भी पढ़ें: ADR रिपोर्ट में बिहार चुनाव खर्च का खुलासा: बीजेपी अव्वल, जदयू दूसरे नंबर पर, जानें

Add Zee News as a Preferred Source

उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन कैंपों में संबंधित जिले के जिलाधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, जीविका के प्रतिनिधि और बैंकों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे. सभी विभागों के समन्वय से पात्र लाभुकों की पहचान, ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. दिलीप जायसवाल ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार विकास नहीं कर रही है, बल्कि वे यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार छल-बल से बनी है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के जनादेश से बनी है और इस तरह के बयान देकर तेजस्वी यादव जनता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक कद खुद ही छोटा हो रहा है.

TAGS

Bihar News

Trending news

Jharkhand news
होली पर घर आना आसान: सांसद रेल मंत्री को लिखा पत्र होली स्पेशल ट्रेनों की उठाई मांग
bihar chunav 2025
विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा
Nawada News
नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज
Chatra News
पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता
Giridih news
बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल
Nawada News
नवादा में 2 ट्रक की भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत, 10 किमी. तक लगा लंबा जाम
Bihar News
पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!
Bihar News
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना
Madhepura news
मधेपुरा छात्रा मौत मामलाः 'मेरी बेटी की हत्या हुई...', पीड़िता पिता ने दर्ज कराई FIR
Patna NEET Student Death Case
SI रोशनी कुमारी से लेकर परिवार तक, नीट छात्रा कांड पर पटना पुलिस का सनसनीखेज खुलासा