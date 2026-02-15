Advertisement
चुनावी वैतरणी पार करने का 'मास्टरकार्ड': ₹1000 से ₹5100 तक की वो योजनाएं, जिन्होंने बदल दी राज्यों की सत्ता!

बिहार चुनाव 2025 में सीएम नीतीश को जीत मिली. इसके पीछे 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को सबसे बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है. चुनाव से ठीक पहले 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹10,000 की पहली किस्त भेजी गई. आज के चुनावों में नारों से ज्यादा DBT यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सबसे बड़ा हथियार बन चुका है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:08 AM IST

आज के दौर में रैलियों और नारों से ज्यादा 'डायरेक्ट कैश ट्रांसफर' (DBT) चुनाव जिताने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की 'कलैगनार मगलिर उरिमई' से लेकर नीतीश कुमार की 'महिला रोजगार योजना' तक, हर तरफ महिलाओं को आर्थिक शक्ति देने की होड़ लगी है.
 
1. बिहार: नीतीश कुमार का 10वीं बार 'राजतिलक'
बिहार के 2025 विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की बंपर जीत के पीछे 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को सबसे बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है. चुनाव से ठीक पहले 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹10,000 की पहली किस्त भेजी गई. महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से 8.8% ज्यादा रहा, जिसने NDA को 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दिलाई.
 
2. महाराष्ट्र और झारखंड: जहां 'लाड़ली बहिन' ने पलटी बाजी
महायुति सरकार ने 'लाड़की बहिन' योजना के तहत ₹1,500 (अब ₹2,100) देकर सत्ता बचा ली. यहाँ महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में 6% की भारी बढ़त देखी गई. वही, हेमंत सोरेन की 'मैया सम्मान योजना' ने सत्ता विरोधी लहर (Anti-incumbency) को काट दिया और महिलाओं ने झामुमो गठबंधन को दोबारा सत्ता सौंपी.
 
3. दिल्ली: जहां पासा पलट गया
दिल्ली में 'मुफ्त बिजली-पानी' और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा के बावजूद, 2025 के चुनाव में BJP ने बाजी मार ली. BJP की 'महिला समृद्धि योजना' (₹2,500 प्रति माह का वादा) ने गरीब तबके की महिलाओं को आकर्षित किया, जिससे AAP का महिला वोट बैंक 60% से गिरकर 49% पर आ गया.
 
प्रमुख राज्यों की योजनाओं का तुलनात्मक चार्ट:
राज्य योजना का नाम राशि (प्रति माह) प्रभाव
तमिलनाडु कलैगनार मगलिर उरिमई ₹1,000 चुनाव से पहले भारी विस्तार (1.3 करोड़ महिलाएं)
कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना ₹2,000 कांग्रेस की जीत का मुख्य आधार
मध्य प्रदेश लाड़ली बहना ₹1,250 BJP की प्रचंड जीत (166 सीटें)
हरियाणा लाडो लक्ष्मी ₹2,100 BJP की तीसरी बार वापसी
दिल्ली महिला समृद्धि योजना ₹2,500 (वादा) BJP की दिल्ली में वापसी
 
 
क्या यह 'रेवड़ी' है या 'अधिकार'?
विपक्ष इसे 'हार का डर' और 'रेवड़ी कल्चर' कहता है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे 'घरेलू कामकाज का सम्मान' बताता है. सच जो भी हो, लेकिन डेटा गवाह है कि जिस पार्टी ने महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे पहुंचाए, उसी के सिर पर जनता ने जीत का सेहरा बांधा.
