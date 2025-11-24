Bihar Politics: बिहार को मिल सकती है पहली महिला स्पीकर, BJP की इस दिग्गज नेत्री का नाम रेस में सबसे आगे

बिहार सरकार के गठन के बाद अब सभी की निगाहें नए विधानसभा स्पीकर पर टिकी हुई हैं. नई सरकार में बीजेपी का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है. 20 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी को दी है.
Trending Photos
Bihar Assembly Speaker: बिहार सरकार के गठन के बाद अब सभी की निगाहें नए विधानसभा स्पीकर पर टिकी हुई हैं. नई सरकार में बीजेपी का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है. 20 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी को दी है. गृह मंत्रालय का कार्यभार अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी देख रहे हैं. गृह मंत्रालय लेने के बाद बीजेपी की कोशिश अब विधानसभा स्पीकर का पद लेने की होगी. सूत्रों के मुताबिक, बिहार में पहली बार कोई महिला स्पीकर हो सकती है. बता दें कि रेणु देवी ने बेतिया विधानसभा सीट से जीत का पंजा जड़ा है. उन्होंने इस बार कांग्रेस के वासी अहमद को 22 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है.
रेणु देवी को इस चुनाव में कुल 91 हजार 907 वोट मिले. वहीं कांग्रेस के वासी अहमद के 69 हजार 534 वोट हासिल किए थे. इस तरह से रेणु देवी ने बेतिया सीट से अपनी 5वीं जीत हासिल की थी. वह बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रह चुकी हैं. इस तरह से सरकार के साथ-साथ संगठन में उनके पास एक लंबा अनुभव है. वह संघ की महिला बिग्रेड से भी जुड़ी हुई हैं. रेणु देवी ने राम मंदिर आंदोलन में करीब 500 महिला कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी थी. 1991 में प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री बनीं. 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में शामिल हुई. 2014 में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनी गईं.
ये भी पढ़ें- दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही BJP में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू, रेस में ये नाम
वहीं स्पीकर पद की रेस में नाम होने पर रेणु देवी ने कहा कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं. पार्टी का जो भी निर्णय होगा, वह मुझे स्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए कभी कोई पद की मांग नहीं की, किसी पद की लालसा भी नहीं है. रेणु देवी के अलावा परिहार सीट से पांचवीं बार जीतने वाली बीजेपी की गायत्री देवी और गया सदर सीट से 9वीं बार विधायक बनने वाले डॉ. प्रेम कुमार का नाम भी रेस में है.