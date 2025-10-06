गड्डमड्ड विधानसभाः नीतीश ने तोड़ दी RJD, तेजस्वी ने ओवैसी को किया कमजोर, LJP-VIP का हुआ सफाया

बिहार विधानसभा चुनाव का आज (सोमवार, 6 अक्टूबर) ऐलान हो सकता है. चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा. इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और नई विधानसभा गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस विधानसभा का कार्यकाल काफी उथल-पुथल भरा रहा. विधानसभा के इस कार्यकाल में दो बार सरकार गिरी और तीन बार बनी. इसी कार्यकाल में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का भी रिकॉर्ड बना लिया. सत्ता के संर्घष में सियासी दलों के अंदर भी काफी उठापटक देखने को मिली. इस कार्यकाल में सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार राजद विधायकों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की. जिसके बदले में तेजस्वी यादव ने असदु्द्दीन ओवैसी को कमजोर कर दिया लोजपा और वीआईपी जैसे छोटे दलों का तो सफाया ही हो गया.

2020 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी शामिल थीं, जबकि महागठबंधन में राजद, वाम दल और कांग्रेस शामिल थीं. इस कांटेदार मुकाबले में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था. इस चुनाव में 75 सीटों के साथ राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इसके बाद बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की थी. नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को 19 सीटें तो वामदलों के खाते में 16 सीटें आई थीं. जीतन राम मांझी की हम- 4, मुकेश सहनी की वीआईपी- 4, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM-5 और चिराग पासवान की लोजपा को एक सीट पर कामयाबी हासिल हुई थी. मायावती की बसपी के हिस्से में भी एक सीट आई थी.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया! बिना सीट शेयरिंग के घूम रहे विदेश

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव नतीजे आने के बाद से ही विधायकों की तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ और इसकी शुरुआत लोजपा से हुई थी. लोजपा के इकलौते विधायक को जेडीयू ने अपनी तरफ खींच लिया. इसके बाद तेजस्वी ने ओवैसी को कमजोर करते हुए AIMIM के 4 विधायक तोड़ लिए. इसके बाद भाजपा ने मुकेश सहनी के चारो विधायकों को अपने में मिला लिया. इससे विधानसभा में लोजपा और वीआईपी का नामो-निशान समाप्त हो गया. दूसरी बार हुए सत्ता परिवर्तन के समय भी विधायकों की भगदड़ देखने को मिली. विधायकों की हॉर्स ट्रेनिंग के खेल में कई विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया.

ये भी पढ़ें- एक ही कार्यकाल में 2 बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा

एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 4 विधायक एनडीए के साथ खड़े नजर आए थे. वहीं जेडीयू विधायिका बीमा भारती को लालटेन का साथ पसंद आया था. बरबीघा से जेडीयू विधायक सुदर्शन सिंह और परबत्ता विधायक डॉ. संजीव सिंह को नजरबंद ना किया था, वरना ये लोग भी राजद के साथ चले जाते. डॉ. संजीव सिंह को नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक रोक कर नहीं रख सके. हाल ही में उन्होंने राजद ज्वाइन कर ली. बीमा भारती और संजीव सिंह दोनों पर विधायकों के खरीद-फरोख्त करने के आरोप लगे हैं और दोनों ही इस वक्त ईओयू की जांच का सामना कर रहे हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!