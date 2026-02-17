पटना के AN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने मंत्री अशोक चौधरी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

Ashok Choudhary Becomes Assistant Professor: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और JDU के दिग्गज नेता अशोक चौधरी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है. अशोक चौधरी अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे. उन्हें पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज (एएन कॉलेज) के राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पत्र मिला है. इसकी जानकारी मंत्री अशोक चौधरी ने खुद एक्स पर दी. अशोक चौधरी ने कहा कि आज उनके पिता का सपना सच हो गया.

नाम विवाद में क्लीन चिट मिलने के बाद मिली नियुक्ति

बता दें कि नाम विवाद में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से क्लीन चिट मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर पत्र जारी किया है. जिसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति उपेंद्र प्रसाद और कुलसचिव अबू बकर रिजवी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है.

मंत्री अशोक चौधरी ने जताई खुशी

ज्वाइनिंग पत्र मिलने के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आज का दिन उनके लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने आगे लिखा कि वे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा देने जा रहे हैं.

क्या बिहार सरकार से इस्तीफा देंगे अशोक चौधरी?

मंत्री अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर उनके सियासी करियर पर संकट मंडराने लगा है. अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या कोई शख्स दो जगह से नौकरी और भत्ता एक साथ ले सकता है या नहीं? अशोक चौधरी या तो फ्री में पढ़ाएंगे या विधायक वाली सुविधाएं छोड़ेंगे?

नियमों में क्या है?

इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कोई राजनेता अध्यापक रहते हुए राजनीति में सक्रिय रहा हो. नियमानुसार, अगर अशोक चौधरी एक नौकरी से सैलरी लें और विधानसभा से सिर्फ भत्ता लें, तो उन्हें नौकरी छोड़ने या विधायकी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.