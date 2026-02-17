Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3112302
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पटना के AN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने मंत्री अशोक चौधरी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

Ashok Choudhary News: मंत्री अशोक चौधरी अब राजनीति के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्हें लंबे इंतजार के बाद पटना के एएन कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली है. अब वह कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:19 AM IST

Trending Photos

मंत्री अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली
मंत्री अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली

Ashok Choudhary Becomes Assistant Professor: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और JDU के दिग्गज नेता अशोक चौधरी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है. अशोक चौधरी अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे. उन्हें पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज (एएन कॉलेज) के राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पत्र मिला है. इसकी जानकारी मंत्री अशोक चौधरी ने खुद एक्स पर दी. अशोक चौधरी ने कहा कि आज उनके पिता का सपना सच हो गया.

नाम विवाद में क्लीन चिट मिलने के बाद मिली नियुक्ति

बता दें कि नाम विवाद में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से क्लीन चिट मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर पत्र जारी किया है. जिसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति उपेंद्र प्रसाद और कुलसचिव अबू बकर रिजवी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री अशोक चौधरी ने जताई खुशी

ज्वाइनिंग पत्र मिलने के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आज का दिन उनके लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने आगे लिखा कि वे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा देने जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि आज, CM नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, बापू सभागार में RJD ने रखा कार्यक्रम

क्या बिहार सरकार से इस्तीफा देंगे अशोक चौधरी?

मंत्री अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर उनके सियासी करियर पर संकट मंडराने लगा है. अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या कोई शख्स दो जगह से नौकरी और भत्ता एक साथ ले सकता है या नहीं? अशोक चौधरी या तो फ्री में पढ़ाएंगे या विधायक वाली सुविधाएं छोड़ेंगे?

नियमों में क्या है?

इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कोई राजनेता अध्यापक रहते हुए राजनीति में सक्रिय रहा हो. नियमानुसार, अगर अशोक चौधरी एक नौकरी से सैलरी लें और विधानसभा से सिर्फ भत्ता लें, तो उन्हें नौकरी छोड़ने या विधायकी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

TAGS

Ashok ChoudharyBihar News

Trending news

Ashok Choudhary
AN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने मंत्री अशोक चौधरी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
Bihar Board 10th Exam 2026
जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा शुरू, 15 परीक्षा केंद्रों पर 17 हजार परीक्षार्थी
RJD
NDA में दरार डालने की कोशिशः RJD ने नीतीश को PM बनाने की मांग की, LJPR ने कही ये बात
bihar 10th exam 2026
बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा शुरू, 15 लाख परीक्षार्थियों की अग्निपरीक्षा आज से
Sasaram News
सासाराम में बड़ा सड़क हादसाः ट्रक से टकराई स्कूली बच्चों को टूर पर ले जा रही बस
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि आज, CM नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, बापू सभागार में RJD ने रखा कार्यक्रम
Muzaffarpur Airport
मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से फिर उड़ान भरने की तैयारी,नए टर्मिनल भवन और रनवे का टेंडर जारी
Darbhanga News
क्रिकेट मैच के दौरान सांप्रदायिक तनाव! मो. चांद के हमले में तीन हिंदू युवक लहूलुहान
Katihar News
कटिहार में फिर से पुलिस पर हमला, शराबियों को छुड़ाने का प्रयास, 4 के खिलाफ FIR दर्ज
Katihar News
गंगा ने छीना आशियाना, व्यवस्था चला रही बुलडोजर: महेशपुर के 200 परिवारों की दोहरी मार