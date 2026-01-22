Advertisement
'किसी के बाप का राज नहीं' बिहार भवन पर छिड़े संग्राम के बीच मंत्री अशोक चौधरी का महाराष्ट्र के नेताओं को दो टूक जवाब

Ashok Choudhary: महाराष्ट्र में बिहार भवन निर्माण को लेकर उठे विवाद पर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के बयान को फालतू और गैर-जिम्मेदाराना बताया और कहा कि देश किसी की जबरदस्ती से नहीं चलता है.

Jan 22, 2026

अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

Ashok Choudhary: महाराष्ट्र में बिहार भवन को लेकर उठे विवाद पर अब बिहार सरकार की ओर से कड़ा और स्पष्ट जवाब सामने आया है. महाराष्ट्र के कुछ नेताओं द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि वहां बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा, जिस पर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ऐसे बयानों को पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना और बेमतलब बताते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, जिसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

अशोक चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि 'यह फालतू की बात है, घटिया सोच का परिचय है. किसी के बाप का राज नहीं है कि वह यह तय करेगा कि कहां क्या बनेगा और क्या नहीं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि देश किसी की जबरदस्ती से नहीं चलता और न ही किसी व्यक्ति या पार्टी की निजी जागीर है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां संविधान और कानून के तहत फैसले होते हैं, न कि किसी नेता के बयान से.

वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिहार भवन का निर्माण भावनात्मक और मानवीय आधार पर किया जा रहा है. महाराष्ट्र में इलाज, पढ़ाई और रोजगार के लिए बड़ी संख्या में बिहार के लोग जाते हैं. ऐसे में बिहार भवन का उद्देश्य वहां रहने वाले लोगों को सहूलियत देना है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. यह किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं, बल्कि जरूरत और सुविधा से जुड़ा मामला है.

अशोक चौधरी ने आगे कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों में बिहार भवन बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाएंगे. किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वह इसे रोक सके. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार सरकार अपने लोगों के हित में हर जरूरी कदम उठाती रहेगी और किसी के दबाव में आने वाली नहीं है.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

