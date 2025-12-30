Advertisement
Minister Deepak Prakash: मंत्री दीपक प्रकाश बोले- ई-गर्वनेंस से बदल रही पंचायती सिस्टम की तस्वीर अब बदल रही

Minister Deepak Prakash News: पंचायती राज विभाग की तरफ से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार का फोकस ई-गर्वनेंस पर है. उन्होंने कहा कि आज PFMS के माध्यम राशि का लाभार्थी तक सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित हो रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:49 AM IST

मंत्री दीपक प्रकाश (फाइल फोटो)
Minister Deepak Prakash News: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की तरफ से सोमवार (29 दिसंबर) को तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. पंचायती राज विभाग मंत्री दीपक प्रकाश ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते तकनीक परिवेश के इस युग में प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने व पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने न केवल ई-गर्वनेंस को अपनाया है, बल्कि नई सूचना तकनीक को अपनाकर विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आज इ-पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से 6वीं राज्य वित्त आयोग व ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से 15वीं वित्त आयोग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का खर्च, प्रबंधन व अनुश्रवण पहले से अधिक पारदर्शी हुआ है. पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम राशि का लाभार्थी तक सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित हो रहा है.

मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केन्द्रों का संचालन व लोक सेवाओं के अधिकार के लाभ से जुड़ी 64 प्रकार के सेवाओं की उपलब्धता स्थानीय स्व-शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग,बिहार ने प्रतिभागियों को शुभकामना भी दी गई. इस प्रशिक्षण को सही तरीके से पूर्ण कर ई-गर्वनेंस प्रणाली में दक्षता प्राप्त करें ताकि कार्यों का त्वरित और प्रभावी रूप से निष्पादन किया जा सके. इस उद्घाटन समारोह में पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, बिहार सहित बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्थान के पदाधिकारी व कर्मी भी मौजूद रहें. बता दें कि यह कार्यक्रम ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित किया गया.

उधर बिहार में अगले वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं. इस बार राज्य की सभी पंचायत स्तर की आरक्षित सीटें बदल जाएंगी. इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा था कि आरक्षण का एक रोस्टर है. पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान है कि हर 10 साल पर आरक्षित सीटों में बदलाव होता है. इस बार भी आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा और रोस्टेड तैयार करने में राज्य निर्वाचन आयोग इसमें लगा हुआ है. उन्होंने कहा था कि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था. इसलिए परिसीमन में बदलाव नहीं होगा लेकिन आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा.

Minister Deepak PrakashBihar politics

