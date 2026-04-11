बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

FIR Against Minister Sanjay Singh: बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. वैशाली के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ एक कंप्लेन केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया है कि मंत्री द्वारा दिए गए शैक्षणिक दस्तावेज सही नहीं हैं और यह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला है. फिलहाल कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया है और आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बता दें कि संजय कुमार सिंह वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक हैं.

PHED मंत्री संजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है. इससे पहले राजद ने उनके ऊपर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. राजद का आरोप था कि PHED मंत्री संजय सिंह ने अपने विभाग के सरकारी कैलेंडर में अपने परिवार और बच्चों की तस्वीरें छपवाकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है. पार्टी ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या यह सरकारी महकमे का कैलेंडर है या मंत्री जी की निजी तशहीर (प्रचार) का जरिया?

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बिहार सरकार के PHED मंत्री संजय सिंह अपने विभाग के कैलेंडर में अपने परिवार और बच्चों की फोटो लगवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? राजद ने अपने सोशल मीडिया के पेसबुक पर लिखा था कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है इसका नमूना देख लीजिए! बिहार सरकार के PHED मंत्री संजय सिंह अपने विभाग के कैलेंडर में अपने परिवार और बच्चों की फोटो लगवाकर क्या साबित करना चाहते हैं?

इससे पहले मंत्री संजय सिंह को छत्तीसगढ़ में दर्ज एक पुराने मामले में जारी अरेस्ट वारंट के बाद आखिरकार कोर्ट का रुख करना पड़ा था. मंत्री संजय सिंह ने बिलासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. अब कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों पर संजय सिंह को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जारी रहेगा और हर पेशी पर मंत्री संजय सिंह की उपस्थिति अनिवार्य होगी.