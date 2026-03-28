बिहार के मंत्री संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ की कोर्ट में किया था सरेंडर, अब मिली बेल, हर डेट पर होगी पेशी

Minister Sanjay Singh: छत्तीसगढ़ में दर्ज एक पुराने मामले में जारी अरेस्ट वारंट के बाद मंत्री को आखिरकार कोर्ट का रुख करना पड़ा. 23 मार्च को मंत्री संजय सिंह ने बिलासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. अब कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों पर संजय सिंह को जमानत दे दी है
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Bihar Minister Sanjay Singh: बिहार के पीएचईडी (PHED) मंत्री संजय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. छत्तीसगढ़ में दर्ज एक पुराने मामले में जारी अरेस्ट वारंट के बाद मंत्री को आखिरकार कोर्ट का रुख करना पड़ा. 23 मार्च को मंत्री संजय सिंह ने बिलासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. अब कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों पर संजय सिंह को जमानत दे दी है. मगर, इसके लिए कड़ी शर्त रखी है. कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल जारी रहेगा और हर पेशी पर मंत्री संजय सिंह की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
दरअसल, बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह की ओर से केवल वारंट वापस होने की सूचना सार्वजनिक की गई, जबकि हिरासत में लिए जाने की बात को पूरी तरह छुपाए रखा.
बता दें कि इससे पहले मंत्री संजय सिंह के खिलाफ राजद के पूर्व विधायक मुकेश रौशन ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. मुकेश रौशन का दावा था कि मंत्री संजय सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की एक कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा था कि इसके बावजूद संजय सिंह को बिहार सरकार में संरक्षण और सुविधाएं दी जा रही हैं.
पूर्व विधायक मुकेश रौशन ने आरोप लगाया था कि मंत्री संजय सिंह को इस वारंट की पूरी जानकारी है. मगर, वह कोर्ट का सम्मान करने के बजाय अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. राजद नेता ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी को पत्र लिखने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
रिपोर्ट: शिवम राज
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