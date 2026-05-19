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अपराध छोड़ दें, बिहार छोड़ दें या फिर जहन्नुम जाने को तैयार रहें, मंत्री संजय टाइगर का अपराधियों को अल्टीमेटम

Sanjay Tiger: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है. अब मंत्री संजय टाइगर ने अपराधियों को सुधरने या फिर बिहार छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 19, 2026, 12:51 PM IST

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मंत्री संजय टाइगर (Video Grab)
मंत्री संजय टाइगर (Video Grab)

बिहार सरकार के उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग मंत्री संजय टाइगर ने मोहनिया शहर के पनास होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया. मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी और कहा, जब से राज्य में एनडीए की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हमारी नीति 'जीरो टॉलरेंस' की रही है. अपराधियों के पास अब सिर्फ तीन ही विकल्प हैं या तो वे अपराध छोड़ दें, या बिहार छोड़ दें, अन्यथा जहन्नुम जाने के लिए तैयार रहें.

संजय टाइगर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने तेजस्वी को एक विफल नेता विपक्ष करार देते हुए कहा कि वे एक सजग और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असमर्थ रहे हैं. बजट सत्रों से गायब रहने और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विदेश भ्रमण करने को लेकर उन्होंने तेजस्वी की राजनीतिक गंभीरता पर सवाल उठाए. मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इंसान को अपनी 'साइज' के हिसाब से सपने देखने चाहिए, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बचाए रखने के लिए जरूरी 25 विधायक भी एकजुट नहीं हैं.

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पेट्रोल-डीजल की किल्लत और बढ़ती कीमतों के सवाल पर मंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण के दौर में दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली अशांति का असर हर देश पर पड़ता है. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80 से 90 फीसदी हिस्सा आयात करता है. अमेरिका और इराक के बीच चल रहे द्वंद्व के कारण तेल की आवक प्रभावित हुई है. उन्होंने जनता से अपील की कि संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन करें और डीजल-पेट्रोल का सीमित उपयोग करते हुए इलेक्ट्रिक एवं सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता दें.

अंत में, उन्होंने सरकार की 'सहयोग शिविर' पहल की सराहना करते हुए कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी जन शिकायत को लंबित न रखा जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल

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