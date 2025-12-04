बिहार के MLA-MLC को अब हर महीने मिलेंगे 8300 रुपए टेलीफोन भत्ता, नहीं देना होगा कोई वाउचर

Bihar Politics News: बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को अब टेलीफोन खर्च के लिए एक तय महीने का भत्ता मिलेगा. विधानसभा सत्र के 3 दिन संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन (संशोधन) नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखी.
Bihar MLA-MLC: बिहार विधानमंडल के सदस्यों यानी विधायकों और विधान पार्षदों को अब हर महीने टेलीफोन खर्च के लिए 8,300 रुपए मिलेंगे. इसके लिए उन्हें कोई वाउचर या बिल जमा नहीं करना होगा. संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) नियमावली 2025 की एक प्रति विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी. नई नियमावली के तहत सदस्य इस राशि से जितने चाहें उतने टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हाल ही में बिहार विधानमंडल की तरफ से पारित 11 महत्वपूर्ण बिलों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे वे अब कानून बन गए हैं. इस मंजूरी के साथ ही विधायकों और एमएलसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आया है. अब एमएलए और एमएलसी को बिना किसी वाउचर या बिल को जमा किए ही फोन या मोबाइल कनेक्शन पर खर्च के लिए एक निश्चित रकम का भत्ता दिया जाएगा.
इन बिलों को मिली मंजूरी
बिहार एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2025 और बिहार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को मंजूरी मिली है. भूमि और संपत्ति सुधार में बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2025, बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2025, बिहार एग्रीकल्चरल लैंड (नॉन-एग्रीकल्चरल मकसदों के लिए कन्वर्ज़न) (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और बिहार अंडरग्राउंड पाइपलाइन (जमीन में इस्तेमाल के अधिकार का अधिग्रहण) अमेंडमेंट बिल, 2025 को मंजूरी मिली है.
श्रम, समाज कल्याण और म्युनिसिपल प्रशासन के लिए बिहार प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) बिल, 2025 और बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स (एम्प्लॉयमेंट का रेगुलेशन और सर्विस की शर्तें) बिल, 2025, बिहार म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को राज्यपाल ने मंजूरी दी. पशुपालन और शिक्षा में बिहार एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन बिल, 2025 और जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी बिल, 2025 को मंजूरी मिली.
