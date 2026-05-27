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Bihar MLC Chunav 2026: निशांत कुमार के अलावा और कौन? MLC चुनाव में जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव घोषित हो गए हैं. इसके साथ ही नीतीश कुमार से खाली हुई सीट पर भी इसी दौरान उपचुनाव होगा. जेडीयू की ओर से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के MLC बनने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 01:18 PM IST

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निशांत कुमार (File Photo)
निशांत कुमार (File Photo)

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव घोषित हो गए हैं. नीतीश कुमार से खाली हुई सीट पर भी इसी दौरान उपचुनाव होगा. अगले महीने की 18 तारीख को इन सभी सीटों पर वोटिंग होगी और इसी दिन चुनाव के नतीजे भी सामने आमने आ जाएंगे. एमएलसी चुनाव की तारीख घोषित होते ही सभी दलों में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं. जेडीयू की ओर से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के MLC बनने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं. बाकी बची तीन सीटों पर किसे मौका दिया जाएगा, इस पर मंथन जारी है. माना जा रहा है कि जल्द ही सभी सीटों के लिए नाम फाइनल कर लिए जाएंगे.

निशांत कुमार का MLC बनन लगभग तय

जेडीयू की ओर से एमएलसी के टिकट के दावेदारों में कई नामों की चर्चा हो रही है. सियासी गलियारों में इन दिनों निशांत कुमार की सबसे ज्यादा चर्चा है. उन्होंने हाल-फिलहाल में ही आधिकारिक तौर पर जेडीयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इसके तुरंत बाद सम्राट सरकार में मंत्री बन गए. उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मंत्री बने रहने के लिए उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा. लिहाजा, पार्टी उन्हें विधान परिषद के रास्ते सदन भेज सकती है. 

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जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम

जेडीयू की ओर से निशांत कुमार के बाद ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह को विधान परिषद भेजा जा सकता है. इसके अलावा सहनी समाज से भी किसी नेता को MLC बनाया जा सकता है. सहनी समाज में भीष्म साहनी का नाम आगे चल रहा है. इसके अलावा संजय गांधी और संजय सिंह के नाम की भी जेडीयू में चर्चा है.

एक सीट के लिए चाहिए 25 वोट

बिहार विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो कुल 243 सीटों में से एनडीए के बाद 202 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के पांच और मायावती की बसपा का एक विधायक है. एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 25 विधायकों का पहली वरीयता का वोट चाहिए. इस हिसाब से एनडीए 9 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकता है. वहीं महागठबंधन के पास भी एक सीट जीतने का पूरा मौका है. हालांकि, राज्यसभा चुनाव के दौरान एनडीए की रणनीति के आगे महागठबंधन प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था.

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