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Bihar MLC Chunav 2026: जेडीयू से निशांत, RLM से दीपक प्रकाश का जाना तय, चिराग अपने भांजे को देंगे मौका!

Bihar MLC Chunav 2026: एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है और किसी भी दिन इसका आधिकारिक रूप से ऐलान किया जा सकता है. जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी दी जा सकती हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 01:22 PM IST

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बिहार विधान परिषद (फाइल फोटो)
बिहार विधान परिषद (फाइल फोटो)

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है. जेडीयू और बीजेपी दोनों 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक-एक सीट रालोमो और लोजपा-आर को दी जा सकती है. JDU की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना तय है. वहीं लोजपा-आर से चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत मृणाल को मैदान में उतार सकते हैं. 

कौन हैं सीमांत मृणाल?

सीमांत मृणाल, चिराग पासवान के भांजे हैं. वे रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बड़ी बेटी आशा पासवान के बेटे हैं. सीमांत के पिता मृणाल पासवान अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं. वहीं सीमांत स्वयं छात्र राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने उन्हें सारण जिले की गरखा सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था. हालांकि, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुरेंद्र राम के सामने हार का सामना करना पड़ा था. अब चिराग उन्हें विधान परिषद के रास्ते बिहार की राजनीति में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं.

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निशांत कुमार जाएंगे विधान परिषद!

पूर्व मुख्यमंत्री निशांत कुमार के बेट और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को NDA की ओर से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. वे हाल ही में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं. वे अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. लिहाजा, मंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है. विधानसभा में फिलहाल कोई सीट खाली नहीं है. ऐसे में जेडीयू की कोशिश यही होगी कि निशांत को विधान परिषद के जरिए ही सदन का सदस्य बनाया जाए.

दीपक प्रकाश का MLC बनना तय

एनडीए से दीपक प्रकाश का भी MLC बनन तय माना जा रहा है. वह रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और सम्राट सरकार में मंत्री भी हैं. संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य हुए अधिकतम छह महीने तक मंत्री रह सकता है. अगर उन्हें सरकार में बने रहना है, तो किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा. एनडीए गठबंधन में एक सीट रालोमो को मिल सकती है और इस सीट से दीपक प्रकाश का नाम उच्च सदन पहुंच सकते हैं.

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