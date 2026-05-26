Bihar MLC Chunav 2026: बिहार MLC चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 जून को होगा 10 सीटों पर मतदान

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है. इसके अलावा एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. चुनाव आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव के लिए 1 जून को अधिसूचना जारी होगी. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच के बाद 18 जून को मतदान कराया जाएगा. इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी.

संभावित उम्मीदवारों को लेकर हलचल तेज

बता दें कि अगले महीने 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं. इससे पहले ही चुनाव आयोग को इन सीटों पर चुनाव कराना था. जेडीयू कोटे से सबसे ज्यादा 4 सीटें खाली हो रही हैं. वहीं बीजेपी और राजद कोटे से 2-2 सीटें खाली हो रही हैं. एक सीट कांग्रेस की खाली रही है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी सीट पर भी उपचुनाव कराया जाना है. चुनावी बिगुल बजने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई है.

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किन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा?

गुलाम गौस (जेडीयू) भीष्म सहनी (जेडीयू) कुमुद वर्मा (जेडीयू) भगवान सिंह कुशवाहा (जेडीयू) मोहम्मद फारूक (राजद) सुनील कुमार सिंह (राजद) सम्राट चौधरी (बीजेपी) संजय मयूख (बीजेपी) समीर कुमार सिंह (कांग्रेस) नीतीश कुमार (सीट खाली हुई)

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