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बिहार MLC चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ खेला! क्या बेटे दीपक प्रकाश को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?

Deepak Prakash MLC Chunav 2026: बीजेपी और जेडीयू ने अपने चार-चार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. एनडीए के पास 8 सीटें जीतने की ताकत है. जोड़-तोड़ की रणनीति के जरिए 9वीं सीट जीतने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उस सीट पर लोजपा-आर अपना दावा ठोक रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:48 AM IST
बिहार MLC चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ खेला! क्या बेटे दीपक प्रकाश को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
Image Credit: दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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