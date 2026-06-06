/बिहार MLC चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ खेला! क्या बेटे दीपक प्रकाश को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?

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Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू ने अपने-अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के अलावा संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को मैदान में उतारा गया है. वहीं जेडीयू ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति को अपना उम्मीदवार बताया है. पार्टी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव में ललन प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है.
उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया!
इस तरह से एनडीए की ओर से 8 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए हैं. एनडीए की ओर से एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास अपना उम्मीदवार उतार सकती है. इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेला हो गया और उनके बेटे दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है. दीपक प्रकाश को अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. दरअसल, दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य नहीं हैं. संवैधानिक नियमों के अनुसार, बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है. दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए सदन का सदस्य बनना अनिवार्य था, लेकिन उनके हाथ से MLC चुनाव का टिकट फिसल गया है.
जीत के गुणा-गणित भी समझ लीजिए
बता दें कि बिहार विधानसभा के संख्याबल के हिसाब से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के वोटों की जरूरत है. एनडीए के पास आसानी से सिर्फ 8 उम्मीदवारों को जिताने का बहुमत है, जबकि एक सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है. एक सीट के लिए दोनों गठबंधनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर अपने 8 प्रत्याशी (4-4) उतार दिए हैं. एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अपना मजबूत दावा ठोक रही है. चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 विधायक हैं, जिसके कारण वह सीट लोजपा के खाते में जाना तय माना जा रहा है.