/बिहार MLC चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ खेला! क्या बेटे दीपक प्रकाश को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?

इस तरह से एनडीए की ओर से 8 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए हैं. एनडीए की ओर से एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास अपना उम्मीदवार उतार सकती है. इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेला हो गया और उनके बेटे दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है. दीपक प्रकाश को अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. दरअसल, दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य नहीं हैं. संवैधानिक नियमों के अनुसार, बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है. दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए सदन का सदस्य बनना अनिवार्य था, लेकिन उनके हाथ से MLC चुनाव का टिकट फिसल गया है.