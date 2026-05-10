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Bihar MLC Chunav 2026: बिहार की 10 MLC सीटों पर जल्द होगा चुनाव का ऐलान, JDU की 4, BJP और RJD की 2-2 सीटें हो रहीं खाली

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों पर जल्द ही चुनाव की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. एनडीए और महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे पर मंथन शुरू हो चुका है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 02:11 PM IST

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बिहार विधान परिषद (फाइल फोटो)
बिहार विधान परिषद (फाइल फोटो)

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. जल्द ही चुनाव की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, इस मई महीने के अंत तक इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. बता दें कि अगले महीने 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं. इनमें से जेडीयू से सबसे ज्यादा 4 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. वहीं बीजेपी और राजद कोटे से 2-2 सीटें खाली हो रही हैं.

जेडीयू से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा शामिल हैं. वहीं राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है. बीजेपी से सीएम सम्राट चौधरी और संजय मयूख की सीट खाली हो रही है. एनडीए से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के टिकट मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ने हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली है.

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वहीं बाकी सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के अलावा एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को मिल सकती है. उधर महागठबंधन में राजद अपने हिस्से की दोनों सीटें खुद रख सकती है, जबकि कांग्रेस को उसके हिस्से सीट मिल सकती है. बता दें कि कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

 

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