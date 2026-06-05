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पवन सिंह की 'तपस्या' रंग लाई, अब बनेंगे एमएलसी; संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित भी मैदान में

Bihar MLC Election 2026: बीजेपी ने एमएलसी के उम्मीदवारों की सूची जारी की. पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित का नाम शामिल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:35 PM IST

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पवन सिंह (फाइल फोटो)
पवन सिंह (फाइल फोटो)

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. पार्टी की इस लिस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. सबसे बड़ा उलटफेर भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह के नाम को लेकर हुआ है. बीजेपी ने इस बार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है. बता दें कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है, जिनमें 9 सीटों पर नियमित चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होगा.

बीजेपी उम्मीदवारों के नाम-
पवन सिंह
संजय मयूख
अनिल कुमार ठाकुर
शीला पंडित

सुपरस्टार पवन सिंह को मिली जगह
बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में दो सवर्ण और दो अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के चेहरों को जगह देकर बेहद सटीक सामाजिक और जातीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है. भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार पवन सिंह को पहली बार एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है. बीजेपी ने अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेता संजय मयूख जो, कायस्थ समाज से आते हैं, उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है. संगठन में उनकी मजबूत भूमिका को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है. वहीं, ईबीसी (EBC) वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए बीजेपी ने अनिल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. साथ ही, अति पिछड़ा वर्ग से आने वालीं शीला पंडित को टिकट देकर बीजेपी ने महिला और पिछड़े वर्ग दोनों को एक साथ साधा है.

यह भी पढ़ें: Bihar MLC Election 2026: जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी

बीजेपी और जेडीयू की रणनीति एक जैसी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में एनडीए के दोनों बड़े दलों बीजेपी और जेडीयू की रणनीति एक जैसी नजर आ रही है. जहां जेडीयू ने अपनी लिस्ट में दो महिलाओं को जगह दी, वहीं बीजेपी ने भी अपनी सूची में शीला पंडित के रूप में एक महिला के चेहरे को तरजीह दी है.

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