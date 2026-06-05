पवन सिंह की 'तपस्या' रंग लाई, अब बनेंगे एमएलसी; संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित भी मैदान में

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. पार्टी की इस लिस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. सबसे बड़ा उलटफेर भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह के नाम को लेकर हुआ है. बीजेपी ने इस बार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है. बता दें कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है, जिनमें 9 सीटों पर नियमित चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होगा.

बीजेपी उम्मीदवारों के नाम-

पवन सिंह

संजय मयूख

अनिल कुमार ठाकुर

शीला पंडित

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु प्रत्याशियों के नामों को स्वीकृति प्रदान की गई है। Add Zee News as a Preferred Source सभी अधिकृत प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं उज्ज्वल विजय की अग्रिम बधाई। pic.twitter.com/xTwRZkrcfL — BJP Bihar (@BJP4Bihar) June 5, 2026

सुपरस्टार पवन सिंह को मिली जगह

बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में दो सवर्ण और दो अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के चेहरों को जगह देकर बेहद सटीक सामाजिक और जातीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है. भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार पवन सिंह को पहली बार एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया है. बीजेपी ने अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेता संजय मयूख जो, कायस्थ समाज से आते हैं, उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है. संगठन में उनकी मजबूत भूमिका को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है. वहीं, ईबीसी (EBC) वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए बीजेपी ने अनिल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. साथ ही, अति पिछड़ा वर्ग से आने वालीं शीला पंडित को टिकट देकर बीजेपी ने महिला और पिछड़े वर्ग दोनों को एक साथ साधा है.

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बीजेपी और जेडीयू की रणनीति एक जैसी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में एनडीए के दोनों बड़े दलों बीजेपी और जेडीयू की रणनीति एक जैसी नजर आ रही है. जहां जेडीयू ने अपनी लिस्ट में दो महिलाओं को जगह दी, वहीं बीजेपी ने भी अपनी सूची में शीला पंडित के रूप में एक महिला के चेहरे को तरजीह दी है.