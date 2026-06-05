Bihar MLC Election 2026: निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी और ललन प्रसाद उतरेंगे मैदान में, जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी

Bihar MLC Election 2026: जनता दल (यूनाइटेड) ने बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों और उपचुनावों के लिए आज (5 जून, 2026) अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर से जारी इस सूची में चार नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, पटना से निशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, मिथिलांचल और चंपारण के समीकरणों को साधते हुए मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन एवं बिहार के समग्र विकास के प्रति जनता दल (यू) की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 हेतु घोषित पार्टी के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जनता की आकांक्षाओं और… pic.twitter.com/UCYVQegqG5 Add Zee News as a Preferred Source — Janata Dal (United) (@Jduonline) June 5, 2026

उपचुनाव के लिए पार्टी ने ललन प्रसाद पर जताया भरोसा

इसके अलावा, विधान परिषद की रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी ने शेखपुरा के स्थानीय नेता ललन प्रसाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है. जेडीयू ने आगामी चुनावों में महिला नेतृत्व और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी है. भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति को टिकट देकर जदयू ने एक बार फिर 'महिला विंग' को मजबूत करने और आधी आबादी को सत्ता में बड़ी भागीदारी देने का संदेश दिया है. साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने अपनी राजनीति को और मजबूत करने की रणनीति बनाई है.

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पार्टी की चुनावी तैयारियां अब युद्ध स्तर पर तेज

उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के तुरंत बाद जेडीयू ने अपनी सांगठनिक और चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी हैं. प्रदेश नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं और जमीनी संगठनों को तुरंत सक्रिय होने का निर्देश दिया है. जेडीयू शीर्ष नेतृत्व का दृढ़ विश्वास है कि एनडीए (NDA) गठबंधन की सामूहिक ताकत, विकास कार्यों और मजबूती के दम पर सभी सीटों पर शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी.