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Bihar MLC Chunav 2026: सुनील सिंह के पास अकूत संपत्ति, सबसे गरीब प्रत्याशी कौन? देखें MLC चुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामे की बड़ी बातें

Bihar MLC Election 2026: हलफनामे के मुताबिक, राजद कैंडिडेट सुनील सिंह करीब 54 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. 'पॉवर स्टार' पवन सिंह के पास सिर्फ 50 हजार रुपये नकदी है. ललन प्रसाद के पास वाहन के नाम पर केवल एक बाइक है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:05 PM IST
Bihar MLC Chunav 2026: सुनील सिंह के पास अकूत संपत्ति, सबसे गरीब प्रत्याशी कौन? देखें MLC चुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामे की बड़ी बातें
Image Credit: बिहार MLC चुनाव

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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