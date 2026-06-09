/Bihar MLC Chunav 2026: सुनील सिंह के पास अकूत संपत्ति, सबसे गरीब प्रत्याशी कौन? देखें MLC चुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामे की बड़ी बातें

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Bihar MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के सभी 9 और महागठबंधन के एक उम्मीदवार ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. नामांकन के दौरान उम्मीदवारों की ओर से दाखिल शपथपत्रों से ना सिर्फ कैंडिडेटकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली, बल्कि कई और भी दिलचस्प बातें सामने आई हैं. उम्मीदवारों के हलफनामों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोई अकूत संपत्ति का मालिक है तो कोई बड़ी ही साधारण लाइफ जी रहा है. किसी की दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ है तो किसी का पुलिस-कचहरी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है.
उम्मीदवारों के हलफनामों पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चुनाव में किस दल से कौन मैदान में है. बीजेपी की तरफ से संजय मयूख, पवन सिंह, अनिल ठाकुर और शीला पंडित ने नॉमिनेशन किया, जबकि जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति और ललन प्रसाद (उपचुनाव) ने नॉमिनेशन किया. वहीं, एलजेपीआर की तरफ अशरफ अंसारी ने नॉमिनेशन फाइल की. इसके अलावा राजद से सुनील कुमार सिंह ने भी पर्चा भरा.
सुनील कुमार सबसे अमीर कैंडिडेट
नामांकन दाखिल करने वाले सभी 10 उम्मीदवारों में राजद कैंडिडेट सुनील सिंह सबसे अमीर हैं. उनके हलफनामा के अनुसार, वे करीब 54 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति 6.46 करोड़ रुपये, जबकि अचल संपत्ति की कीमत लगभग 4.41 करोड़ रुपये घोषित की है. उनके पास मारुति एस्टीम और हुंडई ब्रांड की कारें शामिल हैं. उनकी पत्नी के पास करीब ढाई किलो सोना और 35 किलो चांदी के आभूषण हैं. सुनील सिंह को हथियार रखने का भी शौक है. उनके पास एक डीबीबीएल गन और एक रिवॉल्वर भी है. राजनीतिक मुकदमों को छोड़ दिया जाए तो उनके खिलाफ भी कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं है.
ललन प्रसाद के पास सबसे कम दौलत
एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए जेडीयू ने ललन प्रसाद को उतारा है. सभी उम्मीदवारों से तुलना करने पर ललन प्रसाद के पास सबसे कम दौलत है. हलफनामे के अनुसार, उनके पास लगभग 18 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति है. उनके पास वाहन के नाम पर केवल एक बाइक है.
पवन सिंह की बड़ी तेजी से बढ़ी संपत्ति
बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की संपत्ति में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है. उनके पास संपत्ति के नाम पर नकद राशि तो सिर्फ 50 हजार रुपये है, लेकिन उनकी कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 20 करोड़ रुपये की है. इसके साथ ही उनके पास लगभग 70 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण भी हैं. खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले इस समय उनकी संपत्ति करीब 2.7 करोड़ रुपये बढ़ गई है.