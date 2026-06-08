/बिहार MLC चुनाव में RJD से सुनील सिंह ने भरा पर्चा तो भड़कीं रोहिणी आचार्य, नाम लिए बिना लगाए बेहद गंभीर आरोप

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. पर्चा भरने के दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और समर्थक मौजूद रहे. सुनील कुमार सिंह को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है. नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. आरजेडी समर्थकों में इस नामांकन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इसे लेकर RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ही नहीं, पूरे महागठबंधन के तरफ से एक नाम, एक ही सीट, क्योंकि यह संख्या बल का खेल है, तो एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई है, तो हमारी पार्टी के तरफ से सुनील श्री ने नामांकन किया है.