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बिहार MLC चुनाव में RJD से सुनील सिंह ने भरा पर्चा तो भड़कीं रोहिणी आचार्य, नाम लिए बिना लगाए बेहद गंभीर आरोप

बिहार MLC चुनाव में RJD से सुनील सिंह ने पर्चा भरा है. उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आभार जताते हुए उन्होंने साफ कहा कि सदन में संख्या बल चाहे जो हो, वे गरीब किसानों की आवाज मजबूती से उठाते रहेंगे.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:51 PM IST
बिहार MLC चुनाव में RJD से सुनील सिंह ने भरा पर्चा तो भड़कीं रोहिणी आचार्य, नाम लिए बिना लगाए बेहद गंभीर आरोप
Image Credit: RJD सुनील सिंह (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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