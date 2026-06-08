/बिहार MLC चुनाव में RJD से सुनील सिंह ने भरा पर्चा तो भड़कीं रोहिणी आचार्य, नाम लिए बिना लगाए बेहद गंभीर आरोप

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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. पर्चा भरने के दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और समर्थक मौजूद रहे. सुनील कुमार सिंह को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है. नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. आरजेडी समर्थकों में इस नामांकन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इसे लेकर RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ही नहीं, पूरे महागठबंधन के तरफ से एक नाम, एक ही सीट, क्योंकि यह संख्या बल का खेल है, तो एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई है, तो हमारी पार्टी के तरफ से सुनील श्री ने नामांकन किया है.
रोहिणी आचार्य ने कसा तंज
एक तरफ तो सुनील कुमार सिंह के नामांकन से महागठबंधन में खुशी का माहौल है. वहीं, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए महागठबंधन के उम्मीदवार पर निशाना साधा है. रोहिणी आचार्य ने लिखा, गुटबाजी - भीतरघात - विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिलीभगत, नजदीकियों की बात बता कर उगाही-वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं - पदाधिकारियों को सामने बिठा कर बहन-बेटियों के बारे में ओछी-अमर्यादित बातें है करता , उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया.
उन्होंने आगे लिखा- सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने, पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी? समर्पित - निष्ठावान कार्यकर्ताओं - नेताओं का टोंटा पड़ गया क्या? ऐसे ही लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं - समर्थकों में विक्षोभ - असंतोष भी है और ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ नुकसान भी दिख ही चुका है बीते वर्ष के नवंबर के महीने में. पार्टी की स्थापना के समय से लेकर आज तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े एक नहीं अनेकों समर्पित, सम्मानित , जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे हैं, यादव, दलित, पिछड़े और वंचित समाज से आने वाले वरिष्ठ व युवा लोग हैं. ऐसे लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी हित में तो कतई नहीं है.