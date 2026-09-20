बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज ने पांच उम्मीदवारों का किया ऐलान

आठ सीटों के लिए होना है चुनाव

पार्टी ने इससे पहले सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दिए थे. इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने 11 सितंबर को आठ में से छह सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की थी. राजद ने पटना शिक्षक से डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक से दिलीप कुमार, कोसी स्नातक से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा, सारण शिक्षक से प्रो. जयराम यादव और तिरहुत स्नातक से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया है. दो सीटों दरभंगा शिक्षक और तिरहुत शिक्षक पर राजद ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं. बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की कुल आठ सीटों के लिए चुनाव होना है.