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बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज ने पांच उम्मीदवारों का किया ऐलान

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज ने पांच उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. जन सुराज के पांच उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब शेष सीटों पर उसके उम्मीदवारों और एनडीए और अन्य दलों की अंतिम सूची पर नजर रहेगी.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 20, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:27 PM IST
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज ने पांच उम्मीदवारों का किया ऐलान
Image Credit: प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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