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Bihar MLC Chunav 2026: बिहार की 9 MLC सीटों पर चुनावी हलचल तेज, नीतीश कुमार से खाली सीट पर भी होगा उपचुनाव

Bihar MLC Election 2026: बिहार की 9 MLC सीटों पर जल्द ही चुनावी बिगुल फूंकने वाला है. चुनाव आयोग की ओर से इसी हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके साथ ही नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव कराया जा सकता है.

Written By  Sunny Kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 12:48 PM IST

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बिहार विधान परिषद (फाइल फोटो)
बिहार विधान परिषद (फाइल फोटो)

Bihar MLC Chunav 2026: बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग की ओर से इसी हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके अलावा पूर्व सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव कराया जा सकता है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है. इन चुनावों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों सियासी खेमों में हलचल तेज हो गई है.

सियासी गलियारों में यह चुनाव सीएम सम्राट चौधरी के लिए काफी अहम माना जा रहा है. दरअसल, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ा है. लेकिन सम्राट चौधरी के सीएम बनने के तुरंत बाद भोजपुर-बक्सर MLC सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू राय को जीत हासिल हुई थी. राजद ने इसे सम्राट के नेतृत्व की हार के रूप में पेश किया था. अब सम्राट को अपनी सियासी ताकत और रणनीति को साबित करना होगा. 

जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 4 सीटें जेडीयू से खाली हो रही हैं. जेडीयू के गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा, और श्रीभगवान सिंह कुशवाहा का कार्यकाल 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है. इसी तरह से संजय मयूख और सम्राट चौधरी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है. हालांकि, सम्राट अब बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं. राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो रही है. इसी तरह से कांग्रेस के डॉ. समीर कुमार सिंह का कार्यकाल भी संपन्न हो रहा है.

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