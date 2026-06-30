'36 वर्षों से एक ही ढर्रे पर पंचायतें...', मुखिया महासंघ के अध्यक्ष ने उठाए बिहार सरकार पर सवाल

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बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंचायतों के परिसीमन की मांग किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं है. यह संविधान, लोकतांत्रिक समानता और पंचायतों को मजबूत बनाने की लड़ाई है.
मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि बिहार में लगभग 36 वर्षों से पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है. इस दौरान जनसंख्या बढ़ी, नए गांव और टोले बसे, कई क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन पंचायतों की सीमाएं आज भी पुराने आधार पर बनी हुई हैं. इससे समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है.
उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों-महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में समय-समय पर पंचायतों का परिसीमन कर जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. बिहार भी इस दिशा में पीछे नहीं रहना चाहिए. परिसीमन का उद्देश्य केवल सीमाएं बदलना नहीं है, बल्कि प्रत्येक पंचायत और वार्ड में जनसंख्या के अनुसार न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है. यही लोकतंत्र की मूल भावना है.
मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाए. इससे भविष्य में विवाद और न्यायालयी चुनौतियां भी कम होंगी. उन्होंने आगे कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि परिसीमन के बाद ही पंचायतों के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए. नई भौगोलिक सीमाएं तय होने के बाद ही वार्डों और पंचायतों की वास्तविक स्थिति सामने आती है. उसके बाद ही आरक्षण रोस्टर तैयार करना अधिक न्यायसंगत और संविधान सम्मत होगा.
बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री पंचायतों को सशक्त बनाने के पक्षधर हैं. अगर 36 वर्षों बाद बिहार में पंचायतों का परिसीमन कराया जाता है, तो यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के रूप में दर्ज होगा.
मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है- पंचायतों का परिसीमन जल्द कराया जाए. परिसीमन पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत हो. परिसीमन के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाए. इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएं.
उन्होंने कहा कि हम चुनाव टालने की बात नहीं कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव ऐसे हों जो संविधान की भावना, समान प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय-तीनों कसौटियों पर खरे उतरें. यहीं मजबूत पंचायत, मजबूत लोकतंत्र और विकसित बिहार की आधारशिला होगी.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार