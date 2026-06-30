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'36 वर्षों से एक ही ढर्रे पर पंचायतें...', मुखिया महासंघ के अध्यक्ष ने उठाए बिहार सरकार पर सवाल

Bihar Panchayat Chunav: बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री पंचायतों को सशक्त बनाने के पक्षधर हैं. उन्होंने कहा कि हम चुनाव टालने की बात नहीं कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव ऐसे हों जो संविधान की भावना, समान प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय-तीनों कसौटियों पर खरे उतरें.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:08 PM IST
'36 वर्षों से एक ही ढर्रे पर पंचायतें...', मुखिया महासंघ के अध्यक्ष ने उठाए बिहार सरकार पर सवाल
Image Credit: (Photo-AI) मुखिया महासंघ के अध्यक्ष ने उठाए बिहार सरकार पर सवालSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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