NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स का मेगा प्लान! NDA का विकसित बिहार करने का 'संकल्प'

NDA Manifesto: बिहार की राजधानी पटना में 31 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार को एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया. पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र को जारी किया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 31, 2025, 12:32 PM IST

Bihar NDA Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए (NDA) ने विकसित बिहार के 'संकल्प' के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस संकल्प पत्र में राज्य के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूती देने, रोजगार सृजन, और आर्थिक क्रांति लाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. साथ ही बिहार के 4 नए शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी. राज्य में 7 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा. पटना के समीप एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ-साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी.

बिहार में एनडीए ने 7 नए एक्सप्रेसवे, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है. साथ ही पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकासित करने का मेगा प्लान का वादा किया है. इसके आलावा 3,600 किमी रेल ट्रैक के आधुनिकीकरण करने का भी ऐलान किया है.

NDA के घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और किसानों की समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है. यह संकल्प पत्र अगले पांच वर्षों में बिहार को आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है. साथ ही 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे. हर जिले में वैश्विक स्तर के 'ग्लोबल स्किलिंग सेंटर' के रूप में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे.

घोषणा पत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वादा किया गया है. हर जिले के स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एस्टेट की स्थापना होगी. स्वास्थ्य क्षेत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे.

एनडीए का घोषणा पत्र अनुसार, किसान सम्मान और एमएसपी गारंटी योजना' लागू की जाएगी. हर किसान को प्रति वर्ष ₹3,000 की सहायता (सम्मान निधि) दी जाएगी. पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, दलहन और मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी. 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से मत्स्य, दुग्ध और कृषि मिशन को गति दी जाएगी.

