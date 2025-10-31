Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2982369
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar NDA Manifesto: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी-रोजगार, तेजस्वी के बड़े वादे का NDA ने ऐसे निकाला तोड़

Bihar NDA Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने साझा रूप से इस घोषणापत्र को जारी किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Bihar NDA Manifesto Promise One Crore Government Jobs: बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) को अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस घोषणापत्र में एनडीए ने अगले पांच साल में एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी-रोजगार देने का वादा किया है. संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम कौशल जनगणना कराके कौशल आधारित रोजगार देंगे. उन्होंने आगे कहा कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे. युवाओं को साधने के लिए और भी तमाम वादे किए गए हैं. इनमें एजुकेशन सिटी, 5,000 करोड़ रुपये से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प करने का वादा किया गया है. बिहार को देश का एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करेंगे. जिसमें हर नागरिक को आईआईटी का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

एनडीए ने तेजस्वी के 'हर घर सरकारी नौकरी' वादे का तोड़ निकालते हुए 'हर जिले में फैक्ट्री' लगाने का वादा किया है, जिससे युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल सके और पलायन की समस्या दूर की जा सके. इसके साथ ही बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण, हर प्रखंड में चुने गए खिलाड़ियों के लिए विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का वादा किया गया है. वहीं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया. साथ ही एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही गई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि 'मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे. 

ये भी पढ़ें- 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे, सीतापुरम शहर का निर्माण, NDA का घोषणापत्र जारी

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि विरोधी खेमे से तेजस्वी यादव ने 'हर घर एक सरकारी नौकरी' देने का वादा किया है. इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्जमाफी, अनुबंधित कर्मचारियों को स्थाई नौकरी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और जीविका दीदियों को 30 हजार प्रतिमाह मानदेय देने का वादा किया है. हालांकि, आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि जिन वादों का एलान किया गया है उन्हें पूरा कर पाना मुश्किल है. यह बिहार की अर्थव्यवस्था को डगमगाने जैसा होगा. उनका कहना है कि बिहार की आर्थिक स्थिति तेजस्वी के वादों को पूरा करने की इजाजत नहीं देती है. प्रदेश का कुल बजट करीब 3.48 लाख करोड़ रुपये के करीब है. वहीं उनके वादों में इससे पांच गुना ज्यादा का खर्च किए जाने की बात कही गई है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar NDA Manifestonitish kumar

Trending news

bihar chunav 2025
NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स का मेगा प्लान!
bihar chunav 2025
1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी-रोजगार, तेजस्वी के वादे का NDA ने ऐसे निकाला तोड़
NDA Manifesto
NDA Manifesto: '125 यूनिट बिजली देंगे फ्री', बिहार में NDA का बड़ा वादा
bihar chunav 2025
'सीतामढ़ी में सीतापुरम नाम से नया शहर बसाने का संकल्प', घोषणापत्र में क्या है खास
bihar chunav 2025
4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे, सीतापुरम शहर का निर्माण, NDA का घोषणापत्र जारी
bihar chunav 2025
दानापुर से RJD कैंडिडेट रीतलाल यादव के घर छापेमारी, पत्नी ने लगाया बड़ा आरोप
bihar chunav 2025
दुलालचंद की हत्या के बाद JDU विधायक विजय सिंह निषाद को जान से मारने की मिली धमकी
Dularchand Yadav
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर FIR, मोकामा की सियासत गर्म
bihar chunav 2025
'NDA सरकार में और कितने यादवों की बलि होगी?' दुलारचंद के परिवार से मिले पप्पू यादव
bihar chunav 2025
NDA Manifesto Bihar Chunav Live: बिहार चुनाव के लिए NDA का घोषणापत्र जारी, सम्राट चौधरी ने रखा अगले 5 साल में विकसित बिहार का 'संकल्प पत्र'