Bihar NDA Manifesto: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी-रोजगार, तेजस्वी के बड़े वादे का NDA ने ऐसे निकाला तोड़

Bihar NDA Manifesto Promise One Crore Government Jobs: बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) को अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस घोषणापत्र में एनडीए ने अगले पांच साल में एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी-रोजगार देने का वादा किया है. संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम कौशल जनगणना कराके कौशल आधारित रोजगार देंगे. उन्होंने आगे कहा कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे. युवाओं को साधने के लिए और भी तमाम वादे किए गए हैं. इनमें एजुकेशन सिटी, 5,000 करोड़ रुपये से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प करने का वादा किया गया है. बिहार को देश का एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करेंगे. जिसमें हर नागरिक को आईआईटी का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

एनडीए ने तेजस्वी के 'हर घर सरकारी नौकरी' वादे का तोड़ निकालते हुए 'हर जिले में फैक्ट्री' लगाने का वादा किया है, जिससे युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल सके और पलायन की समस्या दूर की जा सके. इसके साथ ही बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण, हर प्रखंड में चुने गए खिलाड़ियों के लिए विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का वादा किया गया है. वहीं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया. साथ ही एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही गई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि 'मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे.

ये भी पढ़ें- 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे, सीतापुरम शहर का निर्माण, NDA का घोषणापत्र जारी

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि विरोधी खेमे से तेजस्वी यादव ने 'हर घर एक सरकारी नौकरी' देने का वादा किया है. इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्जमाफी, अनुबंधित कर्मचारियों को स्थाई नौकरी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और जीविका दीदियों को 30 हजार प्रतिमाह मानदेय देने का वादा किया है. हालांकि, आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि जिन वादों का एलान किया गया है उन्हें पूरा कर पाना मुश्किल है. यह बिहार की अर्थव्यवस्था को डगमगाने जैसा होगा. उनका कहना है कि बिहार की आर्थिक स्थिति तेजस्वी के वादों को पूरा करने की इजाजत नहीं देती है. प्रदेश का कुल बजट करीब 3.48 लाख करोड़ रुपये के करीब है. वहीं उनके वादों में इससे पांच गुना ज्यादा का खर्च किए जाने की बात कही गई है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!