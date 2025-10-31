Advertisement
Bihar NDA Manifesto: बिहार चुनाव में 'पांच पांडव' के बाद NDA का लाया 'पंचामृत' गारंटी, जानें क्या है इसमें खास?

Bihar NDA Manifesto Panchamrit Guarantee: बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:01 PM IST

NDA Manifesto Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है. एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है. एनडीए की ओर से विकसित बिहार बनाने का वादा करते हुए अगले पांच साल में प्रदेश को उद्योग हब और एजुकेशन हब बनाने की बात कही गई है. एनडीए ने अपने 'संकल्प पत्र' में 'पंचामृत' गारंटी का जिक्र किया है. इसके तहत पांच प्रमुख सुविधाओं का वादा किया गया है, जो सीधा जनता के जीवन पर असर डालेगा. सियासी विश्लेषकों का कहना है कि अगर जनता में 'पंचामृत' गारंटी का जादू चल गया तो चुनाव एकतरफा हो सकता है. आइए जानते हैं कि 'पंचामृत' गारंटी में क्या खास वादे किए गए हैं.

पंचामृत गारंटी के तहत गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के घर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया गया है. इन सभी वादों को मिलाकर एनडीए ने इसे ‘पंचामृत’ का नाम दिया है. एनडीए नेताओं के मुताबिक, ‘पंचामृत’ गरीबों के जीवन में 'सुख, सुरक्षा और सम्मान' का प्रतीक होगा. इसके अलावा किसानों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिसमें केंद्र की किसान सम्मान निधि के साथ बिहार सरकार की कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कुल 9000 रुपये प्रति किसान दिए जाएंगे.

युवाओं और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ

युवाओं को साधने के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का वादा किया गया है. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके. AI, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक सिटी जैसे सेक्टरों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश किया जाएगा. हर जिले में एक फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है. वहीं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 2 लाख तक की मदद किए जाने का वादा किया है. साथ ‘महिला मिशन करोड़पति’ के तहत 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही है.

