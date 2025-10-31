Advertisement
Bihar Chunav Manifesto: एनडीए और महागठबंधन, किसके घोषणापत्र में आपके लिए क्या है खास, यहां देखिए

Bihar NDA Vs Mahagathbandhan Manifesto: एनडीए के 'संकल्प पत्र' और महागठबंधन के 'तेजस्वी प्रण' में 25 अहम वादे किए गए हैं. इनमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को साधने का पूरा प्रयास किया गया है. हम आपको दोनों गठबंधनों की बड़ी बातें बताने रहे हैं.

Bihar NDA Vs Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस दौरान बिहार एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे. एनडीए ने अपने 'संकल्प पत्र' में विकसित बिहार बनाने का वादा किया है. महागठबंधन का घोषणा पत्र पहले ही जारी हो चुका है. इसे 'तेजस्वी प्रण' का नाम दिया गया है. इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन के घोषणापत्र में आपके लिए क्या खास हैं.

एनडीए के 'संकल्प पत्र' की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए का विजन बिहार को 21वीं सदी में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर और औद्योगिक हब बनाने का है. एनडीए ने 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू किए जाने का वादा किया है. न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण और मां जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है. युवाओं को साधने के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का वादा किया गया है. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके. 

AI, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक सिटी जैसे सेक्टरों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश किया जाएगा. हर जिले में एक फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है. किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना ₹9,000 देने का वादा किया गया है. मत्स्य किसानों को भी 9 हजार रुपये देने का वादा किया गया है. एमएसपी पर गेहूं-धान के अलावा दलहन और तिलहन की खरीदने की बात कही है. इसके अलावा हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान बनाने की बात कही गई है. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 2 लाख तक की मदद किए जाने का वादा किया है. साथ ‘महिला मिशन करोड़पति’ के तहत 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही है. 

महागठबंधन के घोषणापत्र में क्या है खास?

महागठबंधन के 'तेजस्वी प्रण' में 'हर घर सरकारी नौकरी' के वादे को सबसे ऊपर रखा गया है. महागठबंधन ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा. इसके अलावा सभी संविदाकर्मी स्थायी किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी. पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू करने का वादा किया गया है. ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 2500 मासिक सहायता देने का बड़ा वादा किया गया है. साथ ही हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है.

महागठबंधन ने हर व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है. प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क और यात्रा खर्च पूरी तरह माफ करने का वादा किया है. कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट और 70 किमी के दायरे में नया विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई है. जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाने, उन्हें स्थायी दर्जा देने और 30 हजार मासिक वेतन देने का वादा किया गया है. साथ ही शराबबंदी कानून की समीक्षा करने और ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की बात कही है. इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग का गठन किया जाएगा.

