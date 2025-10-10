NDA Seat Sharing: बीजेपी के सख्त रुख से नरम पड़े चिराग-मांझी के तेवर, इतनी सीटों पर हुई डील

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मची खींचतान का अब अंत होता दिख रहा है. एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अभी तक नाराज बताए जा रहे थे. बीजेपी की ओर से उन्हें मनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. मांझी से बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की थी. वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार चिराग पासवान से संपर्क साधे हुए थे. नित्यानंद राय ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को दो बार चिराग पासवान से मुलाकात की थी. इसके बाद भी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने अब सख्त रुख अपना लिया है, जिसके बाद लोजपा-रामविलास प्रमुख चिराग पासवान और हम संरक्षक जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं.

बता दें कि चिराग पासवान से सीटों के समझौते को लेकर पिछले 24 घंटे से चर्चा चल रही थी. पिछले 24 घंटे में नित्यानंद राय ने चार बार चिराग पासवान और उनकी मां से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की. इसके बाद भी जब लोजपा-रामविलास प्रमुख का रुख स्पष्ट नहीं हुआ तो बीजेपी ने कड़ा रुख अपना लिया. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की ओर से चिराग को 22 से 26 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है. वहीं बीजेपी के सख्त रुख के बाद सहयोगी दलों के तेवर नरम पड़ गए हैं. चिराग से बातचीत के बीच बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की.

पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की अहम बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद हैं. जेडीयू की ओर से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल हैं. इस बैठक में कुशवाहा की पार्टी के नेता भी मौजूद हैं.

