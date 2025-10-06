Seat Sharing: लोजपा-26, HAM-8, बिहार NDA में सीटों शेयरिंग पर डील पक्की! ये हो सकता है फार्मूला

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं. चुनाव आयोग की ओर से आज (सोमवार, 06 अक्टूबर) की शाम 4 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. उम्मीद है कि इस दौरान बिहार चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा. इससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा था कि 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी. चुनाव नजदीक आने से बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है. बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार (5 अक्टूबर) को एनडीए में शामिल दलों के नेताओं से मुलाकात की और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की.

जेडीयू- 101 तो बीजेपी- 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है. तय फॉर्मूले के आधार पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि छोटे दलों को भी खुश करने की पूरी कोशिश की गई है. सूत्रों के अनुसार, बिहार की 243 सीटों में 101 सीटों पर जेडीयू तो 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी. चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 26 सीटें मिलेंगी. इसके अलावा लोजपा को एक राज्यसभा सीट और एक विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी. जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाही की रालोमो के हिस्से में 8-8 सीटें आएंगी.

पिछले चुनाव में कैसे बंटी थी सीटें?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में जेडीयू को 122 सीटें मिली थीं. वहीं बीजेपी के कोटे में 121 सीटें थीं. जेडीयू ने अपने हिस्से की सात सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थीं. जबकि बीजेपी के कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को मिली थीं. इस तरह देखा जाए तो जेडीयू 115 सीटों, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. जिनमें से 74 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव जीत हासिल हुई थी.

