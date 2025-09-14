Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर मांझी ने फंसाया पेंच! अगर 15 सीटें नहीं तो 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव
Bihar NDA Seat Sharing: एनडीए में सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा दिया है. मांझी ने एनडीए में कम से कम 15 सीटों पर अपना दावा ठोका. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:43 PM IST

जीतन राम मांझी
Jitan Ram Manjhi Claimed 100 Seats: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है. एनडीए में सीटों का गुणा-गणित सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह आगामी 17 सितंबर को बिहार आ रहे हैं. माना जा रहा है शाह के दौरे पर ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा. हालांकि, यह इतना आसान नहीं है. शाह के आगमन से पहले केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अब 20-30 नहीं बल्कि 100 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है. दरअसल, एनडीए में सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एक ही चीज पर फैसला हो सकता है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले.

केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि हमारे दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा की 8 सीटों पर जीत और टोटल वोट पोल का 6% वोट शेयर चाहिए. मांझी ने कहा कि 8 सीट लाने के लिए हमको कम से कम 20 सीट मिलनी. अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी 15 सीट की बात आती है. ऐसे में 8 सीट जीत जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि दूसरा यह है कि हम भी 100 सीट पर लड़ें. मांझी ने कहा कि हर जगह हमारा 10–15 हजार वोटर है. इस तरह से हम भी 6 प्रतिशत वोट शेयर ले आएंगे और मान्यता प्राप्त कर लेंगे. केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी के 10 वर्ष हो गए हैं. अब हम निबंधित पार्टी होने पर अपने को अपमानित समझते है, इसलिए इस बार करो या मरो का मुद्दा है.

ये भी पढ़ें- जन सुराज अगर वोट-कटवा तो NDA या महागठबंधन में किसका गेम बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर?

जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी का धरातल क्या है, उनको इसका आभास है. सभी विधानसभा में हम के कार्यकर्ता हैं. मांझी ने इल दौरान बिना किसी का नाम लिए कहा कि कोई पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते है तो 500 से 1000 गाड़ी मंगा लेते हैं. हम एक पैसा भी खर्च नहीं करते है. जहां जाते हैं वहां भीड़ होती है. कहा जा रहा है कि मांझी के निशाने पर केंद्रीय मंत्री लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान थे. मांझी ने आगे कहा कि यह सब चीजें एनडीए के लोग समझते हैं और यह समझ कर जो जिताऊ पार्टी है, उसका अनुमान करेंगे. हमको लगता है अच्छा मात्रा में सीट मिलेगी और हम मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाएंगे. यही हमारा लक्ष्य है. 

रिपोर्ट- जय प्रकाश

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

