Bihar Chunav 2025: एनडीए में सीट शेयरिंग पर ठनी, जीतन राम मांझी नाराज तो लोजपा ने आज बुलाई आपात बैठक

NDA Seat Sharing Bihar Chunav 2025: HAM के राष्ट्रीय संयोजक जीतनराम मांझी अभी भी 15 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं तो वहीं चिराग पासवान को 36 से 40 सीटें चाहिए. चिराग की पार्टी लोजपा-रामविलास ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) आपातकालीन बैठक बुलाई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:49 AM IST

चिराग पासवान-जीतन राम मांझी
चिराग पासवान-जीतन राम मांझी

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान के बाद बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है. केंद्रीय मंत्री और HAM के राष्ट्रीय संयोजक जीतनराम मांझी और केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान बिफरे हुए हैं. मांझी अभी भी 15 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं तो वहीं चिराग पासवान को 36 से 40 सीटें चाहिए. अब चिराग की पार्टी लोजपा-रामविलास ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) आपातकालीन बैठक बुलाई है. उधर बीजेपी के रुख से नाराज होकर चिराग वापस दिल्ली लौट आए हैं. इसलिए चिराग इस बैठक में शामिल नहीं होंगे.

खबर अपडेट हो रही है...

