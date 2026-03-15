राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए NDA में मंथन, महागठबंधन को ऑपरेशन लोटस का डर, AIMIM के विधायक भी पटना पहुंचे

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च) को मतदान होने वाला है. पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है और इसे जीतने के लिए दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर जारी है. इसी कड़ी में आज (रविवार, 15 मार्च) जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर NDA के बड़े नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में बीजेपी के राज्यसभा चुनाव प्रभारी एवं छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए.

हम पांचों सीट पर चुनाव जीत रहे- विजय चौधरी

बैठक के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए मीटिंग का दौर चल रहा है. उन्होंने कहा कि हम लोग पांचों सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे सभी नेता कह रहे हैं कि हमारे सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं. जब तक चुनाव होना है तब तक जो मतदाता हैं, आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा काम नहीं है. इस चुनाव में महागठबंधन की कोई दाल गलने वाली नहीं है. विपक्ष पर तंज कसते हुए विजय चौधरी ने कहा कि हमारे विधायक शहर घूम रहे हैं. वहीं विपक्षी दलों के विधायक नजरबंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: राज्यसभा चुनाव में रणनीति का फाइनल दौर, आज NDA-महागठबंधन ने बुलाई अहम बैठक

विपक्ष को 'ऑपरेशन लोटस' का डर

विपक्षी गठबंधन को 'ऑपरेशन लोटस' का डर सता रहा है. यही वजह है कि प्रदेश में 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' की एंट्री हो चुकी है और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को एक होटल में 'कैद' कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना के एक होटल में ठहराया है. राजद के विधायक किस होटल में रुके हुए हैं, इसकी जानकारी बाहर नहीं आ सकी है. माना जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए यह कदम उठाया है. पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि सभी विधायक वहीं रहेंगे और बिना अनुमति होटल से बाहर नहीं जाएंगे.

AIMIM के पांचों विधायक भी पटना पहुंचे

राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM के पांचों विधायक भी पटना पहुंच चुके हैं. AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने शनिवार (14 मार्च) को सभी विधायकों के साथ बैठक की और अपनी रणनीति तैयार की. सूत्रों के मुताबिक, AIMIM के सभी विधायक, महागठबंधन प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह को वोट दे सकते हैं. हालांकि, इसका अंतिम फैसला AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को करना है. ओवैसी आज पटना आ सकते हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं. बता दें कि महागठबंधन प्रत्याशी को अगर ओवैसी के पांचों विधायकों का समर्थन मिल जाता है, तो भी उसे एक अतिरिक्त वोट की जरूरत पड़ेगी.