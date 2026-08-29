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बिहार एनडीए में घमासान: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने मांगा एक-दूसरे का इस्तीफा, अब क्या करेगी बीजेपी?

Bihar reservation dispute: बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन को इस्तीफा देने की सलाह दी, जिसके बाद संतोष सुमन ने पलटवार करते हुए चिराग पासवान के इस्तीफे की मांग कर दी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:09 PM IST
बिहार एनडीए में घमासान: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने मांगा एक-दूसरे का इस्तीफा, अब क्या करेगी बीजेपी?
Image Credit: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने मांगा एक दूसरे का इस्तीफा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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