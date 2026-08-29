/बिहार एनडीए में घमासान: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने मांगा एक-दूसरे का इस्तीफा, अब क्या करेगी बीजेपी?

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Bihar reservation dispute: बिहार में आरक्षण को लेकर एनडीए के भीतर ही सियासी घमासान तेज हो गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण में क्रीमीलेयर और समीक्षा को लेकर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान पर उन्हें और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को इस्तीफा देने की सलाह दी है. इसके जवाब में जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन ने भी चिराग पासवान के इस्तीफे की मांग कर दी है. दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी से बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है.
चिराग पासवान ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन आरक्षण की समीक्षा की मांग कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी बातों को जिस तरह से समझा जा रहा है, उससे आरक्षण से वंचित लोगों के और अधिक वंचित होने का खतरा है. चिराग ने कहा कि बड़े वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के लाभ का सही तरीके से बंटवारा जरूरी है.
वहीं, चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री और हम (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पलटवार किया. उन्होंने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि शायद वह उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं. संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब आरक्षण खत्म करना नहीं है. उन्होंने कहा कि दलित समाज में भी ऐसे कई वर्ग हैं जो आज तक विकास से वंचित हैं. उनकी शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर है और आज भी कई जगह छुआछूत जैसी स्थिति बनी हुई है.
संतोष कुमार सुमन ने कहा कि उनकी मांग ऐसे वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की सीमा और उसके लाभ को बढ़ाने की है, न कि आरक्षण खत्म करने की. चिराग पासवान की ओर से इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि चिराग उनके छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी बड़ी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले चिराग पासवान इस्तीफा दें, इसके बाद वे लोग भी उनके पीछे-पीछे चलेंगे. आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के इन नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है.