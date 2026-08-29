/बिहार एनडीए में घमासान: चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने मांगा एक-दूसरे का इस्तीफा, अब क्या करेगी बीजेपी?

वहीं, चिराग पासवान के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री और हम (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पलटवार किया. उन्होंने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि शायद वह उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं. संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब आरक्षण खत्म करना नहीं है. उन्होंने कहा कि दलित समाज में भी ऐसे कई वर्ग हैं जो आज तक विकास से वंचित हैं. उनकी शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर है और आज भी कई जगह छुआछूत जैसी स्थिति बनी हुई है.