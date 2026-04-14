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बिहार के नए सम्राटः देखें लालू का सिपाही कैसे बन गया मोदी-शाह का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी?

Samrat Choudhary News: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय हो चुका है, अब बस सिर्फ उनके नाम की घोषणा होनी बाकी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:29 AM IST

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सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Samrat Choudhary Profile: बिहार की सियासत में आज (मंगलवार, 14 अप्रैल) बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. आज से नीतीश कुमार के युग का अंत हो रहा है और एक नए कालखंड की शुरुआत होने जा रही है. सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देते हुए ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है. वहीं सम्राट चौधरी की यहां तक की यात्रा काफी दिलचस्प रही है. बीजेपी में आने से पहले वे राजद अध्यक्ष लालू यादव की टीम के सिपाही हुआ करते थे. उनके पिता शकुनी चौधरी भी कभी भाजपाई नहीं रहे, वे समता पार्टी का हिस्सा थे. इसके बावजूद सम्राट आज मोदी-शाह के सबसे भरोसेमंद नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं.

सम्राट चौधरी का जीवन परिचय

जन्म: 16 नवंबर, 1968
माता पिता: शकुनी चौधरी और पार्वती देवी.
सियासी उपलब्धि- दो बार परबत्ता से विधायक रहे, दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे, कई विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में काम का अनुभव. दो बार के डिप्टी सीएम. 2024 में डिप्टी सीएम के साथ-साथ वित्त मंत्री बनाए गए. नवंबर, 2025 में डिप्टी सीएम के साथ-साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली.  

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बीजेपी में कैसा रहा अबतक का सफर

ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोइरी समाज से ताल्लुक रखते हैं. वे साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे. इसी साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे. तब सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बने थे. 9 साल में ही सम्राट चौधरी भाजपा जैसी कैडर बेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं. अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का दामन छोड़ा था, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था. नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके इस्तीफे के बाद उनके लव कुश समीकरण से कोई छेड़छाड़ किया जाए. सम्राट चौधरी इस समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं.

संघ परिवार से नहीं होने के बावजूद RSS को पसंद!

सम्राट चौधरी बीजेपी में उन नेताओं में शामिल हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. उनके पिता शुकनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं. शकुनी चौधरी अपने समय में नीतीश कुमार के अलावा लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी नेता माने जाते रहे हैं. 1990 में सक्रिय राजनीति में आने वाले सम्राट चौधरी 1995 में 89 दिनों के लिए जेल गए थे. बिहार विधान परिषद की साइट पर इस बात का जिक्र है. जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री रहते जब नीतीश कुमार से उनकी खटपट हुई थी तो सम्राट चौधरी ने राजद के कुछ विधायकों के साथ मांझी का साथ दिया था. सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार में उसकी आबादी जातीय जनगणना, 2023 के अनुसार 4.2 प्रतिशत है.

मोदी-शाह के भरोसेमंद खिलाड़ी कैसे बनें?

नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होकर राजद के साथ गए थे, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी सौंपी. उस वक्त सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाने तक सिर पर मुरेठा (पगड़ी) बांधे रखने का संकल्प लिया था. चौधरी के इस संकल्प की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में खूब होती रही है. वो पिछले कई महीनों से हर सभा या सार्वजनिक जगह पर पगड़ी बांधे नजर आते हैं. जिस पर आरजेडी से वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तंज कसते हुए कहा था कि सम्राट चौधरी पहले हमारी पार्टी में थे. अपनी पगड़ी के बारे में उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है. अब तो नीतीश कुमार साथ आ गए हैं, अब पगड़ी उतारी या नहीं मुझे नहीं मालूम. जब नीतीश ने फिर से एनडीए में वापसी की तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया. इसके कुछ दिनों बाद सम्राट ने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के बाद अपना मुरेठा खोल दिया था. यहीं से सम्राट पर मोदी-शाह का भरोसा बढ़ गया था.

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