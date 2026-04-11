Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3174192
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में नए CM को लेकर NDA में घमासान? ये 10 बातें दे रही हैं BJP-JDU में अनबन के संकेत

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में तभी से नए सीएम को लेकर चर्चा छिड़ी है जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है. नए सीएम के तौर पर बीजेपी से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है. जेडीयू के तमाम विधायक निशांत के नेतृत्व में आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली में बीजेपी की बैठक रद्द होने से सियासी पारा चढ़ गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:26 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar New CM: बिहार की सियासत में शुक्रवार (10 अप्रैल) का दिन काफी अहम रहा. कल नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली. वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी ने राज्यसभा के लिए नामित कर दिया. इससे अब वे राज्यसभा के उपसभापति बने रहेंगे. इसके अलावा दिल्ली में आयोजित होने वाली बीजेपी बिहार कोर कमेटी की बैठक आखिरी वक्त में कैंसिल हो गई. इस बैठक में बिहार के अगले सीएम चेहरे पर मंथन होना था. बैठक टलने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम पटना लौट गए. इस बैठक के रद्द होने से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है और तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं.

चर्चा है कि बिहार की नई सरकार और नए सीएम को लेकर बीजेपी और जेडीयू में आखिरी वक्त में पेंच फंस गया है. इसी कारण से बीजेपी को अपनी बैठक रद्द करना पड़ा. ये 10 बातें जेडीयू-बीजेपी के झगड़े की ओर इशारा कर रहे हैं. 

1-    सूत्रों के अनुसार, बिहार बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. उनके नाम पर नीतीश कुमार के साथ-साथ आरएसएस (RSS) भी तैयार हो गया है, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर मोदी-शाह सहज नहीं हैं. वे मोदी-शाह किसी अन्य नेता को सीएम बनाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2-    नीतीश कुमार ने कल यानी शुक्रवार (10 अप्रैल) को राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली. इसी दिन राष्ट्रपति की ओर से जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया गया. इतना ही नहीं उन्हें नीतीश कुमार के साथ ही शपथ भी दिला दी, जबकि पार्टी ने इस दिन किसी सांसद (रामनाथ ठाकुर या कोई अन्य) के शपथ का शेड्यूल सेट नहीं किया था. जेडीयू ने इसे सीधे-सीधे नीतीश कुमार अपमान माना है, क्योंकि हरिवंश बाबू को पार्टी बागी सांसद मानती है. यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा था. 

3-    नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद JDU के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के घर को घेरकर निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारेबाजी की. वहीं पटना लौटते ही नीतीश कुमार ने विजय चौधरी समेत पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की. इस बैठक के बाद विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अभी शपथ लिए हैं, उनके शपथ लेने से बिहार में नई सरकार नहीं बनेगी. नीतीश कुमार के इस्तीफ़ा देने से बिहार में नई सरकार बनेगी. ये बयान बीजेपी को सीधा संदेश माना जा रहा है. 

4-    दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरने से पहले विजय चौधरी ने नए मुख्यमंत्री को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया था, इसके जवाब में जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये NDA तय करेगा. उन्होंने ये भी कहा था कि जिनके नाम पर चर्चा है वही सीएम बनेगा. उनके बयान का मतलब साफ है कि बीजेपी आलाकमान अकेले मुख्यमंत्री नहीं तय कर सकता.

5-    दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रूप की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मीटिंग नहीं हुई और सभी भाजपा नेता वापस पटना आ गए. बैठक रद्द होने के बाद भी कोई भी नेता मुख्यमंत्री के साथ नहीं आया और ना ही पटना में अभी तक उनसे मिलने पहुंचा है. इसे बड़े झगड़े का संकेत माना जा रहा है.

6-    9 अप्रैल को पटना से दिल्ली जाते समय संजय झा ने मीडिया को बताया था कि 13 तारीख के बाद नीतीश कुमार पटना आएंगे फिर नई सरकार का गठन होगा, लेकिन नीतीश कुमार शपथ लेकर तुरंत वापस पटना आ गए. इससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

7-    भाजपा की तरफ से दिल्ली जाने वाले नेताओं में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ श्रेयसी सिंह का जाना इस ओर इशारा करता है कि पार्टी में भी सम्राट चौधरी के नाम पर पूर्ण सहमति नहीं है.

ये भी पढ़ें- 'सरकार बदलने की अभी कोई बात नहीं', नीतीश के पटना लौटते ही विजय चौधरी का बड़ा बयान
 
8-    जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पिछले दो हफ्ते से लगातार निशांत कुमार को नीतीश कुमार का सबसे मजबूत उत्तराधिकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. नीरज कुमार मुख्यमंत्री के काफी वफादार माने जाते हैं. 

9-    कुछ दिन पहले विजय चौधरी ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक बनेगा जिसके ऊपर मीडिया में चर्चा चल रही है. मीडिया में सबसे अधिक चर्चा सम्राट चौधरी की चल रही थी और उनके साथ निशांत कुमार, विजय सिन्हा, जनक राम, संजीव चौरसिया आदि का चल रहा था, लेकिन अब विजय चौधरी का बदलता बयान बीजेपी-जेडीयू के झगड़े की ओर इशारा कर रहा है.
 
10-    नितिन नवीन ने अभी तक राज्यसभा की सदस्यता का शपथ नहीं ली है. बीजेपी की ओर से सीएम पद की रेस में उनका नाम भी शामिल है. सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं.

TAGS

bihar new cmnitish kumarBihar politics

Trending news

Begusarai News
जमीन विवाद बना मौत का कारण: गेहूं कटनी के दौरान चली गोली, किसान की गई जानबेगूसराय मे
bihar new cm
बिहार के नए CM को लेकर मचा घमासान? ये 10 बातें दे रहीं BJP-JDU में अनबन के संकेत
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार MLC उपचुनाव का बिगुल बजा, 12 मई को होगा मतदान, RJD ने उतारा अपना कैंडिडेट
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: राम जानकी मठ के महंत को भगाने पर आक्रोश, दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर सड़
Madhepura news
मधेपुरा में मासूम की मौत, मां वेंटिलेटर पर, दहेज हत्या या कुछ और...?
Jamui News
मवेशी चराने वाले बन गए वैद्यराज! जड़ी-बूटी के नाम पर जाम छलकाते दिखे साहब वैद्य
bharat ratna karpoori thakur
कर्पूरी ठाकुर: सादगी के उस महानायक की कहानी, जो सीएम होकर भी मिट्टी के घर में रहा
Muzaffarpur News
सावधान! मुजफ्फरपुर में घूम रहा है खूंखार कुत्ता, एक ही कुत्ते ने इतने लोगों को काटा
Jharkhand news
झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा: धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की नजर
Jharkhand news
झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा: धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की नजर