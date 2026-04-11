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बीजेपी और जेडीयू में आखिर किन बातों को लेकर हुई खटपट? इन 7 सवालों के नहीं मिल रहे जवाब

Bihar Politics: नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही उनके नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं. नीतीश कुमार के पटना लौटते ही जेडीयू नेताओं के बयान में अचानक से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. इन तरह की अटकलबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू नेताओं की बैठक का दौर जारी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:56 AM IST

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सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब राज्य में नए सीएम को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है. नए सीएम को लेकर कोई ऐलान होता या एनडीए की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती, इससे पहले मीडिया में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ गई. सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं. सियासी जानकार इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं. इन खबरों में कितनी सच्चाई है, यह तो नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली से पटना वापस लौटे हैं, उससे 7 बड़े सवाल उठ रहे हैं.

  1. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात क्यों नहीं हुई? नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हुए, तब से यह बात कही जा रही थी कि शपथ ग्रहण के बाद उनका पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है.
  2. वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के दिन ही क्यों दिल्ली से पटना लौट आए? उनको तो 11 अप्रैल को पटना लौटने का कार्यक्रम था. 
  3. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटे तो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी गई? इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी पटना क्यों लौट गए?
  4. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के पटना लौटने के समय में एक घंटे का गैप क्यों रहा? सम्राट चौधरी 5 बजे तो विजय कुमार सिन्हा 6 बजे पटना के लिए रवाना हुए. साथ ही, यह भी बता दें कि नीतीश कुमार 4 बजे पटना के लिए निकल गए थे. 
  5. पटना जाने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के सुर क्यों बदल गए? एक दिन पहले वे कह रहे थे कि अब भाजपा को ही संभालना है और उसे ही तय करना है और दूसरे दिन बोलने लगे कि राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने का मतलब यह नहीं कि सरकार बदल रही है. सरकार बदलने की अभी कोई बात नहीं है.
  6. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के शपथ ग्रहण के मौके पर जेडीयू का कोई वरिष्ठ नेता मौजूद क्यों नहीं था? क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि हरिवंश नारायण सिंह शपथ लें.
  7. नीतीश कुमार और हरिवंश ने तो शपथ ले ली, लेकिन नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम ने शपथ क्यों नहीं ली? रामनाथ ठाकुर ने भी 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण नहीं किया.

ये भी पढ़ें- बिहार के नए CM को लेकर मचा घमासान? ये 10 बातें दे रहीं BJP-JDU में अनबन के संकेत

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