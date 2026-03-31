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संविधान निर्माताओं की सोच से परे बिहार का नया संकट: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे ने छेड़ी नई कानूनी बहस

Bihar News: बिहार के ताजा राजनीतिक हालात के बारे में संविधान निर्माताओं ने शायद ही संविधान सभा में गौर किया होगा. मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 6 महीना दिया गया है, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बारे में संविधान मौन है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:06 PM IST

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वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार
वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार

बिहार की राजनीति में एक असामान्य संवैधानिक प्रश्न ने जन्म लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या उनका अब भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना सांविधानिक है? यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे संवैधानिक महत्व का है. आज की तारीख में बिहार में जो स्थिति बनी है, जाहिर तौर पर संविधान बनाने वालों ने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा. संविधान ने अकस्मात् मुख्यमंत्री बनने वालों के लिए थोड़ा लचीला रुख अपनाया है, लेकिन निर्माताओं को क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता छोड़ देगा और फिर भी पद पर बना रहेगा. यहां संविधान मौन है और ऐसी स्थिति में परंपराएं और अवधारणाओं का सहारा लेकर आगे की राह तय की जाती है.

क्या कहते हैं संवैधानिक प्रावधान?

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है.

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2. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को शप​थ दिलाई जाती है. 

3. अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है.

4. सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 164(4) है, जिसमें स्पष्ट है कि यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, तो उसे पद छोड़ना होता है.

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क्या है विवाद की जड़?

अब प्रश्न यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति पहले से विधानमंडल का सदस्य होते हुए मुख्यमंत्री बना हो और बाद में स्वयं अपनी सदस्यता त्याग दे, तो क्या उसे पुनः 6 माह की संवैधानिक छूट मिल सकती है?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले में स्थिति यही है. वे पहले विधान परिषद के सदस्य थे और उन्होंने सदस्यता त्याग दी और अब वे तकनीकी रूप से गैर-सदस्य की स्थिति में हैं.

कई विधि विशेषज्ञों का मत है कि अनुच्छेद 164(4) एक अपवाद है, जिसका उद्देश्य केवल उन व्यक्तियों को अस्थायी अवसर देना है, जो बिना सदस्य हुए मंत्री बनते हैं.

इस प्रावधान का उपयोग यदि बार-बार या रणनीतिक तरीके से किया जाए, तो इसे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध माना जा सकता है.

हालांकि, संविधान में इस प्रकार की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे यह एक “संवैधानिक ग्रे एरिया” बन जाता है.

यदि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो स्थिति और जटिल हो जाएगी. संसद का सदस्य रहते हुए राज्य का मुख्यमंत्री बने रहना संवैधानिक असंगति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए.

वर्तमान परिस्थिति में तीन संभावित रास्ते सामने हैं:

1. मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर नई संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करना.

2. राज्यसभा की सदस्यता को अस्वीकार करना.

3. छह माह के भीतर पुनः विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना.

यह स्थिति स्पष्ट रूप से असंवैधानिक तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यह संविधान की भावना और नैतिकता दोनों की परीक्षा अवश्य ले रही है. अंततः यह केवल विधिक व्याख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और पारदर्शिता का भी विषय है.

बिहार के ताजा राजनीतिक हालात पर यह आर्टिकल वरिष्ठ एडवोकेट रजनीश कुमार की व्याख्या है. एडवोकेट रजनीश कुमार दिल्ली और पटना की अदालतों में एक अनुभवी और भरोसेमंद वकील के रूप में जाने जाते हैं. वे जटिल कानूनी मसलों को सरल तरीके से सुलझाने में माहिर हैं. उनका मानना है कि कानून के बारे साफ-सुथरी जानकारी सभी को मिलनी चाहिए.

 

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