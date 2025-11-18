Bihar New Government: डिप्टी CM पद की डिमांड कर चिराग पासवान ने फंसाया पेंच, अब क्या करेगी बीजेपी-जेडीयू?

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे. नई सरकार में मंत्रिपरिषद को फाइनल करने के लिए मंथन जारी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार की नई सरकार में 35 से 36 मंत्री हो सकते हैं. जिसमें बीजेपी कोटे से 16, जेडीयू से 14 और लोजपा-रामविलास के 3 विधायकों को जगह मिल सकती है. इसके अलावा जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो से भी एक-एक मंत्री बनाया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान ने नया पेंच फंसा दिया है.

खबर अपडेट हो रही है...