Bihar New Government: BJP से 16, JDU से 14 और LJPR से 3 मंत्री होंगे, HAM-RLM को भी मिलेगी हिस्सेदारी, नई सरकार का फॉर्मूला तैयार

Nitish Kumar Government: बिहार NDA में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा जारी है. अनुभवी और युवा नेताओं को मौका मिलने की संभावना है. मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:16 AM IST

PM मोदी-CM नीतीश कुमार
Bihar New Government Formation: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बार राजभवन की जगह पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें पीएम मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित किया गया है. नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा-आर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को भी हिस्सेदारी दी जाएगी.

नई सरकार में सबकी होगी हिस्सेदारी

इसके लिए बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने तीनों नेताओं से मुलाकात की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी ने तीनों दलों से उनके संभावित मंत्रियों के नाम मांगे हैं. तीनों घटक दलों (लोजपा-आर, HAM और RLM) को 19 नवंबर से पहले-पहले अपने संभावित मंत्रियों के नाम भेजने को कहा गया है. इसके लिए चिराग, मांझी और कुशवाहा ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करनी  शुरू कर दी है. वहीं बीजेपी और जेडीयू में भी संभावित मंत्रियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है. बिहार बीजेपी की ओर से बनाई गई लिस्ट में आखिरी मुहर दिल्ली से लगेगी.

ये भी पढ़ें- 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगी नीतीश कुमार की ताजपोशी, PM मोदी भी हो सकते हैं शामि

किस दल से कितने मंत्री बनेंगे?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश सरकार में इस बार 35 से 36 मंत्री बन सकते हैं. 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला लागू हो सकता है. इस लिहाज से जेडीयू की ओर से 14 मंत्री बनेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे. वहीं बीजेपी कोटे से भी 16  विधायक मंत्री बन सकते हैं, जिनमें दो डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे. बीजेपी कोटे से ही विधानसभा स्पीकर हो सकता है. लोजपा-रामविलास से तीन मंत्री बन सकते हैं. इसके अलावा HAM और RLM से एक-एक विधायक मंत्री बन सकता है. सूत्रों के अनुसार, नई सरकार में 5 मंत्रीपद खाली रखा जा सकता है और आगे आने वाले समय में उसको भरा जा सकता है.

संभावित मंत्रियों की लिस्ट

BJP- सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरि सहनी का मंत्री बनन पक्का. विजय सिन्हा को मिल सकता है स्पीकर पद. कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है.

JDU- विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं.

LJPR- राजू तिवारी, संजय पासवान और डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम चर्चा में.

HAM- जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से बन सकते हैं मंत्री

RLM- उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम सबसे आगे.

