Bihar Politics: भाजपा तलाश रही नया CM, इधर लोजपा ने फंसा दिया पेंच, फ्रंटफुट पर आए चिराग पासवान!

Bihar Political Crisis: बिहार में नई सरकार के गठन से पहले लोजपा-रामविलास ने नया पेंच फंसाते हुए सीएम पद पर अपने नेता चिराग पासवान की दावेदारी ठोंक दी है. लोजपा प्रवक्ता का कहना है कि बिहार को अब चिराग पासवान जैसे युवा नेतृत्व की जरूरत है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:33 AM IST

चिराग पासवान (फाइल फोटो)
चिराग पासवान (फाइल फोटो)

Bihar New Government: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है. नई सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनाए जाने की पूरी संभावना है और भगवा पार्टी ने नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू कर दी है. इस बीच एनडीए में शामिल लोजपा-रामविलास पार्टी ने बड़ा पेंच फंसा दिया. लोजपा-आर की ओर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीएम बनाने की डिमांड की है. लोजपा-रामविलास के प्रवक्ता मनीष सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में लौटने से अब पूरे देश को लाभ मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास काफी काम किया है. अब पूरे देश को उनका लाभ मिलेगा. वहीं बिहार को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है.

मनीष सिंह ने आगे कहा कि बिहार को अब चिराग पासवान जैसे युवा नेता की नई ऊर्जा और नई सोच की जरूरत है, जो प्रदेश को और आगे ले जाने में सक्षम हो. उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिलना चाहिए. इससे पहले लोजपा-आर के सांसद अरुण भारती भी चिराग पासवान की सिफारिश कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं. उन्होंने (चिराग पासवान) हमेशा बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट की नीति को तवज्जो दी है. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि यह उनकी निजी राय है, गठबंधन के नेता जो भी फैसला लेंगे, पार्टी उसका पालन करेगी.

बता दें कि लोजपा-रामविलास पार्टी के पास 19 विधायक हैं.जबकि 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है. वही यनीतीश कुमार ने गुरुवार (5 मार्च) को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था. उनके नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से भाजपा को 20 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा है. वहीं नई सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निशांत कुमार आज (रविवार, 8 मार्च) को जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं. 

शनिवार (7 मार्च) के दिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें निशांत कुमार की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा. इस बैठक में बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सर्राफ, एमएलसी संजय गांधी और बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए. बैठक के बाद संजय झा ने निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री साफ करते हुए कहा कि निशांत कुमार पहले से ही पार्टी के साथ हैं, लेकिन रविवार दोपहर 1 बजे वह औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे.

Bihar politicsChirag PaswanBihar NDA

