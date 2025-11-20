Advertisement
पटना के गांधी मैदान में किन-किन विधायकों ने ली शपथ, यहां देखिए, नीतीश कुमार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गुरुवार को 10वीं बार शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम किया है. उनके साथ, BJP के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी CM होंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 20, 2025, 12:08 PM IST

यहां देखिए, नीतीश कुमार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट
यहां देखिए, नीतीश कुमार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गुरुवार को 10वीं बार शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम किया है. उनके साथ, BJP के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी CM होंगे. BJP, JD(U), RLJP और HAM कोटे के विधायकों को भी बिहार की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. अब नीतीश कुमार पर इन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा बड़ी जिम्मेदारी होगी. 

यहां देखिए, नीतीश कुमार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट

नीतिश कुमार, मुख्यमंत्री 
सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम
विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम 
विजय कुमार चौधरी 
विजेंद्र प्रसाद यादव 
श्रवण कुमार 
मंगल पांडे 
दिलीप कुमार जायसवाल 
अशोक चौधरी 
लेशी सिंह 
मदन सहनी 
नितिन नबीन 
रामकृपाल यादव 
संतोष कुमार सुमन 
सुनील कुमार 
मोहम्मद जमा खान 
संजय सिंह टाइगर 
अरुण शंकर प्रसाद 
सुरेंद्र मेहता 
नारायण प्रसाद 
रमा निषाद 
लखेंद्र कुमार रोशन 
श्रेयसी सिंह 
प्रमोद कुमार 
संजय कुमार 
संजय कुमार सिंह 
दीपक प्रकाश कुशवाहा

