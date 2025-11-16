नीतीश कुमार देंगे सीएम पद से इस्तीफा! राजभवन नहीं, गांधी मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण

Nitish Kumar Oath: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए (NDA) की बंपर जीत के बाद अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है. सूत्रों के अनुसार, सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर, 2025 (सोमवार) को अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे, जिसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी. विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को फिर से नेता सदन चुने जाने की पूरी संभावना है. इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा. जिसके बाद वह रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

नीतीश कैबिनेट की बैठक सोमवार को

दरअसल, सोमवार (17 नवंबर, 2025) को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में वर्तमान विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया जा सकता है. ये निर्णय बिहार सरकार के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की औपचारिकता को पूरा करेंगे, जो नई सरकार के गठन के लिए जरुरी औपचारिकताओं का भाग है.

गांधी मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम

बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि एनडीए (NDA) को मिली ऐतिहासिक जीत के मद्देनजर इस बार शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है. संभावना जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पारंपरिक तौर पर राजभवन में न होकर पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जा सकता है.

पीएम मोदी भी हो सकते हैं शपथ ग्रहण में शामिल

नीतीश कुमार पहले भी दो बार (2015 समेत) गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. चर्चा है कि शपथ ग्रहण की तारीख पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के अनुरूप तय की जाएगी, क्योंकि उनके समारोह में शामिल होने की प्रबल संभावना है. वहीं, एनडीए में शामिल सभी दल शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं.

