Bihar Politics: वादे पर आगे बढ़ी नीतीश सरकार, कल फिर आने वाले हैं 10 हजार

Bihar Women 10 Thousands Rupees:बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनावी वादों को पूरे करने में जुट गए हैं. एनडीए को मिले बंपर वोटों में महिलाओं का काफी योगदान काफी रहा और इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने अहम भूमिका निभाई. सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने का काम किया था. माना जाता है कि इसी कारण से महिलाएं एकजुट होकर एनडीए के समर्थन में आईं. वहीं चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि अगली किस्त कब आएगी. सीएम नीतीश ने फिर से विपक्ष को शांत करा दिया है और 28 नवंबर को अगली किस्त जारी करने की घोषणा की है.

जानकारी के मुताबिक, कल (28 नवंबर) को बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे. इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 9 लाख 50 हजार और शहरी इलाकों की 50 हजार महिलाएं शामिल हैं. ये सभी जीविका समूह से जुड़ी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इन महिलाओं के बैंक खाते में सीधी पैसा ट्रांसफर करेंगे. इस योजना के तहत अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है. उनके खाते में 10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं.

