नीतीश कुमार की नजर जेडीयू को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर! कांग्रेस और बसपा पर मंडरा रहा खतरा

JDU vs Congress Bihar:  पटना के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि उनकी नजर अब कांग्रेस के 6 और बसपा के एकमात्र विधायक पर जा टिकी है. जानकारों का कहना है कि शायद इसलिए नीतीश कुमार ने जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की कई सीटें अभी खाली रखी हुई हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 29, 2025, 10:27 AM IST

नीतीश कुमार की नजर जेडीयू को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर! (File Photo)
JDU Biggest Party Target: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में एनडीए को अपार सफलता हासिल हुई. भाजपा को 89, जेडीयू को 85, लोजपा रामविलास को 19, हम को 5 तो रालोमो को 4 सीटें मिलीं. इस तरह विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. हालांकि जेडीयू ज्यादा पीछे नहीं है. दोनों दलों के विधायकों में बस 4 का अंतर है. अब वहीं अंतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटना चाहते हैं और विधानसभा में भाजपा से आगे निकलना चाहते हैं. पटना के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि उनकी नजर अब कांग्रेस के 6 और बसपा के एकमात्र विधायक पर जा टिकी है. जानकारों का कहना है कि शायद इसलिए नीतीश कुमार ने जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की कई सीटें अभी खाली रखी हुई हैं. बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और नीतीश कुमार ने अपने स्पेशल 26 के साथ शपथ ली थी. इनमें जेडीयू के केवल 8 तो भाजपा के 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी. खास बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नीतीश कुमार को रचनात्मक विपक्ष और सीमांचल के विकास के नाम पर नैतिक समर्थन देकर खुद को खतरे से बाहर कर लिया है. 

एक टीवी शो में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से जब इस बाबत पूछा गया तो पहले तो उन्होंने जोड़ तोड़ की बात से इनकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के मन की बात अगर कोई समझ जाए, वो आज तक पैदा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है, तभी तो वो नीतीश कुमार हैं और 20 साल से बिहार को संभाल रहे हैं.

राजद के प्रवक्ता प्रो. नवल किशोर कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि हम 2010 में 22 सीटों पर आ गए थे और उसके बाद 2015 और 2020 में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे. एक तरह से उन्होंने राजद में किसी भी तरह की टूट से इनकार किया. 

वहीं, भाजपा के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा का कहना है कि अभी हमारे पास 202 का ऐतिहासिक नंबर है. अभी जोड़ तोड़ की जरूरत ही नहीं है. एनडीए सरकार बिहार में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है और अपने घोषणापत्र के बिंदुओं को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं. अंत में उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर जोड़ तोड़ की नौबत आई तो भाजपा बाकी सभी दलों से ज्यादा सक्षम पार्टी है और तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है.

वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर कांग्रेस और बसपा के विधायकों पर है. उनका तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस के 3 विधायकों से बातचीत हो गई है और 3 अभी इंटैक्ट हैं. इसलिए मामला फंसा हुआ है. भेलारी का कहना है कि एआईएमआईएम के जब 4 विधायक टूटे थे, तो उनको भी जेडीयू में ही जाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें राजद में इसलिए जाने दिया, क्योंकि वे भाजपा को विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में नहीं देखना चाहते थे. यही स्थिति आज खड़ी हो गई है. भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी न रहे, इसके लिए नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के कोटे को फुल नहीं किया है और कांग्रेस और बसपा विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है. भेलारी यह भी कहते हैं कि एआईएमआईएम ने रचनात्मक विपक्ष के रूप में समर्थन देकर फिलहाल खुद को बचा लिया है.

अब सवाल उठता है कि विधानसभा में भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में होने से जेडीयू और नीतीश कुमार को क्या परेशानी हो सकती है. एनडीए के पास इस समय शानदार बहुमत है तो फिर जोड़ तोड़ क्यों? दरअसल, ये सब कयासबाजी नीतीश कुमार के अपने कोटे के मंत्री पद को न भरने से शुरू हुई है. कोई भी दल चाहेगा कि वह विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायकों के साथ रहे. नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू भाजपा के नैतिक दबाव में न आए और भाजपा उन पर ज्यादा हावी न हो.

यह भी पढ़ें: BSP विधायक सतीश यादव को लेकर खलबली! प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने छोड़ी पार्टी

इसके अलावा नीतीश कुमार, भाजपा को इस डर में भी रखना चाहते हैं कि ज्यादा दबाव बनाने पर वह सबसे बड़े दल के रूप में फिर से महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं. जेडीयू के पास अभी 85 विधायक हैं. राजद के 25, कांग्रेस के 6, बसपा के 1, ओवैसी के 5, भाकपा माले के 2, सीपीआई के 1 और इंकलाब पार्टी के 1 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा 125 तक जाता है और विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं. इनमें से कांग्रेस के 6 और बसपा के 1 विधायक अगर टूट गए तो उनकी पार्टी के पास 92 विधायक हो जाएंगे. इसी डर में वो भाजपा को रखना चाहते हैं, ताकि 2020 की तरह अनावश्यक दबाव न बनाया जाए.

यह भी पढ़ें: राजयोग से सजी सम्राट चौधरी की कुंडली! कब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री?

