Bihar Politics: 'बिहार अब 1990 वाला नहीं, अपराध से विकास की राह पर है', तेजस्वी यादव पर जदयू ने बोला तीखा हमला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2919413
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: 'बिहार अब 1990 वाला नहीं, अपराध से विकास की राह पर है', तेजस्वी यादव पर जदयू ने बोला तीखा हमला

Bihar Politics: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया है. राजीव रंजन ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करा. उन्होंने तेजस्वी यादव पर उससे कई सवाल पूछे और ये भी कहा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें.

 

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 04:51 PM IST

Trending Photos

जदयू, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजीव रंजन
जदयू, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजीव रंजन

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर राज्य में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है. इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया है. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया. इस वीडियो में राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव शायद भूल गए हैं कि अब बिहार 1990 से 2005 वाला दौर नहीं रहा, जब अपराध और राजनीति का गठजोड़ सत्ता पर सीधी पकड़ रखता था.

जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राजद शासनकाल में अपराध और बाहुबलियों का बोलबाला था. बड़े-बड़े अपराधी राजनीति के जरिए सत्ता पर काबिज रहते थे और विरोधियों को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने का खेल आम था. उस दौर की घटनाओं को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं.

ये भी पढे़ं: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को संजय निषाद ने दी बधाई, विपक्ष पर बोला हमला

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार को नसीहत दिए जाने पर भी तल्ख टिप्पणी की. राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपदेश देने से पहले तेजस्वी यादव अपने गिरेबान में झांककर देखें. झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हथकड़ियों में जकड़े सुभाष यादव के नामांकन में आप खुद शामिल थे. जनता भली-भांति जानती है कि अपराधियों के साथ कौन है और अपराधियों के खिलाफ कौन.

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और वह जानती है कि कौन अपराधियों को संरक्षण देता है और कौन उनके खिलाफ खड़ा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में सरकार ने राज्य को अपराध और अराजकता से निकालकर विकास की राह पर लाया है. आज बिहार की पहचान विकास से है. नीतीश कुमार की विकास नीति का कारण है कि लोग जनता दल यूनाइटेड और राज्य सरकार पर भरोसा करते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Political News

Trending news

Bihar politics
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को संजय निषाद ने दी बधाई, विपक्ष पर बोला हमला
Giriraj Singh
'अगर मस्जिद से फतवा होगा तो मंदिर से हुंकार भरेंगे': गिरिराज सिंह
Giriraj Singh
AI वीडियो पर सियासी बवाल, गिरिराज सिंह बोले- राहुल गांधी को भुगतने होंगे परिणाम
bihar poitics news
बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़के राम कदम, कहा- ये देश का अपमान है
Pawan Singh
Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!
bihar jehanabad news
मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, तनाव माहौल के बीच पुलिस ने लिया सुझ-बुझ से काम
Sitamarhi News
कई लड़कों से थे बहन के अवैध संबंध, भाई ने इसलिए मार डाला, पुलिस को बताई पूरी कहानी
bihar chunav 2025
'महागठबंधन में शामिल करो...', लालू को खत पर खत लिखकर अपनी खता पूछ रहे ओवैसी
Gopalganj news
पुलिस और शराब तस्कर फिर आमने-सामने, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में मारी गोली
Bihar Crime News
Bihar News: खगड़िया में राजद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या
;