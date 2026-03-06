नीतीश के बिना बिहार अनाथ, जनता के साथ हम भी रो रहे हैं: मंत्री जमा खान का छलका दर्द, कहा- जब तक जिंदा हूं, नेता को नहीं छोड़ूंगा!

Jama Khan: बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर कहा, अपने नेता को मैं दिल से प्यार करता हूं. बिहार के सभी लोग दिल से प्यार करते हैं. हम तो पिछले 6 साल से ही उनसे जुड़े थे और उनके साथ काम करने का मौका मिला. हमारे नेता को न परिवार न जात न धर्म से मतलब है. उनका केवल एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास.

जमा खान ने कहा कि बिहार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसके विकास के लिए हमेशा आगे रहते हैं. हमें नहीं लगता कि पूरे देश में नीतीश कुमार जैसे नेता मिलेंगे. बिहार को नीतीश कुमार ने जो दे दिया है, उसके कारण बिहार के लोग तड़प रहे हैं और लोग उदास बैठे हैं, रो रहे हैं. राज्यसभा जाने का निर्णय उनका है और उनका जो भी निर्णय है, मैं साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन जो उन्होंने बिहार में करके दिखाया, उसको देखकर जनता तड़प रही है.

जमा खान ने कहा कि 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला और आज तक उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा. उस नेता को आज दिल्ली जाने की बात हो रही है. हमलोग दिल से चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ही रहें. ऐसा निर्णय बहुत जल्द हो गया. नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था. अभी हमलोग चुनाव जीते थे.

उन्होंने यह भी कहा कि सादगी भरी जिंदगी जीने वाले नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है इस राज्य के लिए. अंदरखाने क्या हुआ, यह हमलोगों को जानकारी नहीं है. हालांकि काफी तकलीफ है. जो प्यार उन्होंने हमको दिया है, वह कोई नहीं दे पाएगा. जब तक मैं जिंदा हूं, नीतीश कुमार को छोड़ने वाला नहीं हूं. बिहार की जनता चाहती है कि वह दिल्ली नहीं जाएं.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव, पटना