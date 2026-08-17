/टीम नितिन नवीन में बिहार की पूरी तरह अनदेखी, न कोई उपाध्यक्ष बना न ही महामंत्री, शिवेश, ऋतुराज और शंभु को मिली ये जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. नितिन नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश को जहां वरीयता दी गई है, वहीं बिहार की अनदेखी की गई है. बिहार से न तो किसी नेता को उपाध्यक्ष बनाया गया है और न ही राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है. बिहार भाजपा के नेता और राज्यसभा सदस्य शिवेश कुमार राम को SC मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक बनाया गया है, जबकि सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.