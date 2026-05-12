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अक्टूबर तक हो सकते हैं 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव, आरक्षण का रोस्टर बदलेगा

BIhar Panchayat Chunav 2026: बिहार में नए साल की शुरुआत में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी रही तो अब विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं. अक्टूबर में पंचायत चुनाव और फिर नवंबर में विधान परिषद चुनाव का जोर रहने वाला है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: May 12, 2026, 12:20 PM IST

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बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां (Photo:AI)
बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां (Photo:AI)

Bihar Panchayat Elections 2026: इस साल बिहार के लोग गांवों की सरकार चुनेंगे. साल के अंत में पंचायत चुनाव होना है. लिहाजा, इसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है. हालांकि, इस साल आरक्षण का रोस्टर बदलने वाला है, ​जिसको लेकर संभावित प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति है. फिर भी गांवों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. इस बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव, 2026 समय पर कराएं जाएंगे. इसको लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से तैरी शुरू कर दी गई है. निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने जा रहा है. 

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मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि राज्य में अभी जनसंख्या गिनने का काम चल रहा है और यह चुनाव के लिहाज से काफी अहम है. जनसंख्या के आंकड़े जारी होने के बाद लोगों को आपत्ति दर्ज करने का समय दिया जाएगा. मंत्री ने बताया कि 9 जून को जनसंख्या का अंतिम प्रकाशन होगा और उसके बाद आरक्षण रोस्टर के लिए काम शुरू हो जाएगा. 

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माना जा रहा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में कुछ सामान्य सीटें आरक्षित हो सकती हैं तो कुछ आरक्षित सीटें सामान्य की जा सकती हैं. जाहिर है पंचायत चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है. मंत्री दीपक प्रकाश की ओर से बताया गया कि चुनाव आयोग की ओर से मल्टीपोस्ट ईवीएम समेत बाकी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं. सरकार पंचायत चुनाव को फ्री एंड फेयर कराना चाहती है और मतदाताओं की समुचित भागीदारी पर जोर दे रही है. 

जैसा कि मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि पंचायत चुनाव समय से कराए जाएंगे. इस लिहाज से अनुमान है कि अक्टूबर महीने के आसपास चुनाव होंगे. बिहार में 8 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं, लिहाजा यह सरकार के बड़ी अग्निपरीक्षा होगी.

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