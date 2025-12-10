Bihar Panchayat Election 2026: विपक्ष लगातार EVM पर सवाल उठा रहा, जबकि चुनाव आयोग एक कदम और आगे निकला, जानें कैसे

Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा महागठबंधन के नेता EVM पर फोड़ रहे हैं. तेजस्वी यादव के बाद अब राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी EVM को दोषी ठहराया है. उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि जब विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत क्या है? राजद नेता ने कहा कि जो जनादेश NDA को मिला है, वह किसी से पच नहीं रहा है. लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि कैसे एनडीए को यह जनादेश मिल सकता है. विपक्ष जहां अभी तक EVM पर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग अब एक और कदम आगे बढ़ रहा है. इलेक्शन कमीशन इस बार बिहार पंचायत चुनाव भी EVM से कराने का ऐलान किया है.

जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में वोटिंग के लिए EVM का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है. सूत्रों के मुताबिक, इस बार चुनाव में मल्टी-पोस्‍ट EVM लगेगी, यानी कंट्रोल यूनिट (CU) एक होगी, लेकिन छह अलग-अलग बैलेट यूनिट (Ballot Unit) होंगी. मतदाताओं को मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए छह अलग मशीनों में वोट डालने होंगे. इसे इलेक्शन कमीशन का बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर भी सियासत देखने को मिल सकती है.

उधर दूसरी ओर चुनाव सुधार के मुद्दे पर संसद में बहस का दौर जारी है. इस दौरान विपक्षी सदस्य एक सुर में चुनाव आयोग और EVM पर सवाल उठा रहे हैं. तो सत्तापक्ष की ओर से माकूल जवाब दिए जा रहे हैं. मंगलवार को इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस देखने को मिली. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर कथित 'वोट चोरी' का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ये सुधार नहीं चाहती, लेकिन हम हर हाल में बदलाव लाएंगे. वहीं अखिलेश यादव समेत कई अन्य विपक्ष सांसदों ने SIR और EVM पर सवाल उठाए. अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 BLO इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं. उन्होंने मृतक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपये और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.