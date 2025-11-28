Advertisement
Bihar Pachayat Chunav 2026: पंचायत चुनावों में बदलने वाला है आरक्षण का चक्र, क्या आपको पता है रिजर्वेशन का फॉर्मूला

Bihar Panchayat Chunav 2026: पंचायत चुनाव में आरक्षण तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन कम लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है. इस खबर में आपको पता चल जाएगा कि पंचायत चुनावों में आरक्षण का फॉर्मूला किस तरह बनाया जाता है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:31 PM IST

Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म भी नहीं हुए कि पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. इस बार के त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण का चक्र बदलने वाला है. आपको मालूम होगा कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है. इस बार ऐसा तीसरा मौका होगा, जब आरक्षण के चक्र में बदलाव किया जाएगा. 

पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि लगातार दो चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदला जाएगा. 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण तय हुआ था और यह 2011 तक लागू रहा था. 2016 में नए आरक्षण चक्र के हिसाब से पंचायत चुनाव कराया और यह 2021 तक लागू रहा. अब इस बार फिर से आरक्षण चक्र बदलेगा और यह 2031 तक लागू रह सकता है.

READ ALSO: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सामान्य सीटें आरक्षित होंगी

त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है. अगर किसी एरिया में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत है तो वहां उस कोटि के पदों में भी 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. बाकी शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के प्रत्याशियों को करीब 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. यह आरक्षण जिला दंडाधिकारी की ओर से तय किए गए नियम के अनुसार दिया जाता है.

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तय किया जाता है. दूसरी ओर, मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों के आधार पर तय किया जाता है. पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है. प्रखंड प्रमुख की बात करें तो प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50 प्रतिशत आरक्षण तय किया जाता है. वहीं जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत होता है. जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला परिषद के अध्यक्ष के कुल पद का 50 प्रतिशत तय किया जाता है.

Bihar Pachayat Chunav 2026

